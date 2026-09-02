부산 찾은 청년들 ‘낙동강 통합 플랫폼’ 제안

국내외 청년들이 부산의 지속가능발전 현장을 직접 찾아 문제점을 진단하고, 여러 기관에 흩어진 낙동강 관련 자료를 하나의 플랫폼으로 통합하자는 정책 제안을 내놨다.



부산지속가능발전협의회는 지난달 25∼28일 ‘2026 글로벌 청년 SDGs(지속가능발전목표) 캠프’를 개최했다고 1일 밝혔다. 올해로 4회째인 이번 캠프에는 고려대·단국대·동아대·부산대·서울대·연세대·이화여대 등 전국 34개 대학 학생 58명과 유학생 17명이 참여했다.



참가자들은 모의 ‘유엔 청년 특별보고관’이 돼 부산시청 등 15개 기관·단체를 찾아 2027년 지속가능발전 고위급정치포럼(HLPF)에서 논의될 교육, 불평등 감소 등 5개 목표를 중심으로 점검했다.



특히 낙동강 생태 관련 정보가 여러 기관과 시스템에 분산돼 있다는 점이 확인됐다. 국립환경과학원과 환경부 등 최소 7개 기관이 12개의 서로 다른 시스템을 통해 관련 자료를 관리하고 있는 것으로 나타났다. 한 참가팀은 공개적으로 확인할 수 있는 낙동강 관련 자료를 하나로 모아 한 화면에서 볼 수 있는 통합 플랫폼 구축을 제안했다. 협의회는 이 제안을 부산시와 부산시의회에 전달하고, 캠프 참가자들이 작성한 모의 ‘유엔 청년 특별보고관’ 보고서를 10월 중 배포할 예정이다..

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