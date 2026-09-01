제물포구의회, 결산·추경 심사 21일간 정례회 일정 돌입

인천 제물포구의회가 제3회 제1차 정례회를 열어 구민 재원이 효율적으로 쓰였는지 꼼꼼히 살펴본다.

1일 구의회에 따르면 21일간 일정으로 개회한 이번 정례회에서는 구민 복리 증진과 지역 현안 해결을 위한 의원발의 조례, 결의안 등 15건의 안건을 심사·의결할 예정이다. 또 2025회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안과 2026년도 제1회 추가경정예산안을 살펴본다.

주요 일정으로는 1일 제1차 본회의에서 회기 결정 및 결산·추경안 제안설명을 시작으로, 각 상임위원회별 조례안과 예산안 심사를 진행한다. 이어 17∼18일 양일간 구정질문과 답변을 거쳐 21일 제4차 본회의에서 모든 안건의 최종 의결이 이뤄진다.

유형숙 제물포구의회 의장은 “의원발의 조례와 결의안으로 구민 목소리를 의정에 적극 반영하는 회기가 되도록 할 것”이라고 말했다.

이날 오수연 부의장이 대표 발의한 ‘동인천역 일원 도시개발사업’의 차질 없는 추진 촉구 결의안이 재석의원 만장일치로 채택됐다. 원도심과 신도시 간 격차가 심화되는 상황에서 지역 대표적 구도심인 동인천역 주위의 쇠퇴 문제를 해소하기 위한 취지다.

오 부의장은 제안설명에서 “2007년 지정됐던 재정비촉진지구가 해제되는 등 주민 실망과 피로감이 지속되고 있다”며 “공공인프라 확충 및 상권 활성화 같은 복합적 도시문제 해결을 위한 전략적인 접근이 필요하다”고 강조했다.

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