마마무 솔라, LA서 모르는 남성에 봉변…"의자 맞아 멍 들어"

그룹 마마무 솔라가 미국 로스앤젤레스(LA)에서 일면식도 없는 남성이 던진 의자에 맞은 사실을 밝혔다.

솔라는 지난달 31일 인스타그램 라이브 방송을 통해 최근 LA에서 겪은 일을 털어놨다.

그룹 마마무 솔라. 뉴시스

그는 "정말 많은 일이 있었다"며 당시 멤버 문별과 헤어 스태프, 매니저 등과 함께 길을 걷고 있었다고 설명했다.

이어 "반대편에 어떤 남자가 있었는데 순식간에 우리 쪽으로 왔다. '어?' 했는데 어깨에 의자를 들고 있더라"고 말했다.

솔라는 "갑자기 그 사람이 영어로 욕을 하기 시작하더니 갑자기 저한테 의자를 던졌다. 그래서 제가 의자에 맞았다"고 했다.

그러면서 "제 근처 바닥 쪽으로 의자를 던졌는데 제가 맞았다. 살면서 이런 일을 겪은 건 처음"이라고 덧붙였다.

솔라는 해당 남성과 전혀 모르는 사이라고 강조했다. 또 당시 뒤따르던 남성 매니저 2명이 곧바로 해당 남성을 제지했고, 남성은 현장을 떠난 것으로 전해졌다.

솔라는 "너무 놀랐다. 이런 일을 처음 겪었다"며 "너무 놀라서 소리를 지르지도 못했다"고 말했다.

또 "며칠 전에 있었던 일이다. 나무 의자였는데 던지면서 부서졌다. 다리에 멍이 들었는데 지금은 없어졌다. 그때는 너무 당황해서 아픈지도 몰랐다"고 전했다.

한편 마마무는 현재 월드투어 '포워드'(4WARD)를 진행 중이다.

<뉴시스>

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