KBL, 2026 신인선수 드래프트 참가 접수… 학교폭력 검증 강화

한국프로농구연맹(KBL·총재 이수광)이 2026 신인선수 드래프트 참가 신청을 받는다. 이번 드래프트부터 학교생활기록부 제출을 의무화하는 등 참가 선수에 대한 자격 검증도 강화한다.

한국프로농구연맹(KBL·총재 이수광)은 1일부터 21일 오후 2시까지 ‘2026 KBL 신인선수 드래프트’ 참가 신청을 접수한다고 밝혔다. KBL 제공

KBL은 1일부터 21일 오후 2시까지 2026 KBL 신인선수 드래프트 참가 신청을 접수한다고 밝혔다.

참가 대상은 대한민국 국적을 보유하고 KBL 구단에 지명되거나 선수 계약을 체결한 이력이 없는 선수다. 4년제 대학 재학·졸업 예정·졸업자, 고교 졸업 예정·졸업자 또는 이와 동등 이상의 자격을 갖춰야 한다.

외국 국적 보유자는 대한민국농구협회 소속 선수로 5년 이상 등록된 경우에 한해 신청할 수 있다. 이 경우 드래프트 이후 약정기간을 제외한 2시즌의 계약기간 내 대한민국 국적을 취득해야 한다. 일반인 지원자는 서류 심사와 실기 테스트를 거쳐 참가 여부가 결정된다.

KBL은 이번 드래프트부터 참가 선수의 자격 검증 절차도 강화한다. 모든 참가 선수에게 학교생활기록부 제출을 의무화해 학교폭력 관련 사항 등을 확인할 예정이다.

드래프트 컴바인은 10월28일, 순위 추첨식은 11월9일 각각 KBL센터에서 열린다. 트라이아웃과 선수 지명 행사는 11월20일 잠실학생체육관에서 개최된다.

참가 신청에 필요한 서류와 세부 내용은 KBL 통합 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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