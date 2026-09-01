국힘 조경태, YS 차남 김현철 만나 "이진숙 제명에 한뜻"

국민의힘 조경태 의원은 김영삼 전 대통령(YS)의 차남 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장과 만나 이른바 '5·18 재조명 토론회'로 논란이 된 자당 이진숙 의원을 제명해야 한다는 데 뜻을 모았다고 1일 밝혔다.
조 의원은 이날 페이스북에 "김현철 이사장님을 뵈었다"면서 "국민의힘 당원이자 국회의원인 이진숙이 김영삼 대통령의 정신을 부정하고 당의 강령을 명백하게 위배했으므로 당 지도부는 즉각 이진숙을 출당 제명해야 한다는 점에 뜻을 함께했다"고 썼다.
그는 "김 전 대통령께서는 5·18 특별법을 제정하시고 '광주 사태'가 아니라 '광주민주화운동'으로 명명해 역사를 바로 세우셨다"며 이같이 전했다.
이어 "김현철 이사장님과 저는 대한민국 민주화의 큰 기틀을 마련하셨고 국민 통합과 화합을 이끄신 존경하는 대통령님을 기억하고 추모했다"고 덧붙였다.
조 의원은 부산 경남고 40회 졸업생으로 김 전 대통령(3회)의 고등학교 후배다.
그는 지난달 이 의원의 5·18 토론회가 여론의 질타를 받은 이후 SNS를 통해 "윤어게인 세력의 목구멍에 국민의힘을 갖다 바치고 있는 장동혁 대표와 5·18 광주오월정신을 모욕한 이진숙 의원은 제명해야 할 자들"이라고 주장한 바 있다.
<연합>
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