국민체육진흥공단, 신임 한국스포츠과학원장에 박상현 한신대 교수

박상현 한신대학교 교수가 한국스포츠과학원 신임 원장으로 취임했다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)은 1일 박상현 교수가 한국스포츠과학원장에 취임했다고 밝혔다. 임기는 2028년 8월까지 2년이다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)은 1일 박상현 교수가 한국스포츠과학원장에 취임했다고 밝혔다. 국민체육진흥공단 제공

박 원장은 용인대학교 체육학과를 졸업한 뒤 같은 대학원에서 체육학 석사 학위를, 수원대학교 대학원에서 체육학 박사 학위를 취득했다. 2021년 한신대 특수체육학 전공 교수로 부임해 후학 양성과 연구 활동을 이어왔다.

대학 시절 태권도와 보디빌딩 선수로 활동한 박 원장은 경기도체육회 사무처장을 지내며 체육행정 경험도 쌓았다. 현재 한국체육학회 부회장, 대한체육회 이사, 한국체육정책학회 상임이사 등을 맡고 있다.

선수와 체육행정가, 학자로서 현장과 연구·행정을 두루 경험한 만큼 스포츠과학 분야에 대한 폭넓은 이해를 갖췄다는 평가를 받는다.

박 원장은 취임 소감에서 “국민체육진흥공단의 일원이 될 수 있어 매우 영광스럽고, 동시에 막중한 책임감을 느낀다”며 “한국스포츠과학원이 대한민국을 넘어 세계적으로 빛날 수 있도록 원장으로서 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.

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