강북 메가스터디학원, ‘2027 윈터스쿨 설명회’ 9월 19일 개최

강북 메가스터디학원 노원관이 예비 고1~고3 학생을 대상으로 ‘2027 윈터스쿨’ 프로그램 운영에 나선다. 이번 과정은 방학 동안 학습과 생활 관리에 집중하는 프로그램이다.

강북 메가스터디학원 윈터스쿨은 새 학년 진입 전 교과 개념 학습과 실전 대비에 초점을 맞춘다. 학습 습관과 향후 학습 방향을 점검할 수 있도록 프로그램을 운영한다.

학습에 몰입할 수 있는 관리 시스템도 운영한다. 출결 카드 기반 등·하원 관리, 전자기기 수거, 생활·입시전문 담임의 관리 등을 운영한다.

또한 예비 고1은 고교 교과 기초 학습, 예비 고2는 내신과 수능 간 균형 있는 학습, 예비 고3은 개념 공백 보완 및 실전 감각 정비에 집중해 학년별 학습 목표에 맞춰 지원한다.

‘2027 윈터스쿨 설명회’는 오는 9월 19일 오후 2시 강북 메가스터디학원 노원관에서 개최한다. 설명회에서는 겨울방학 학습전략과 수준별 윈터스쿨 운영 방향, 학습 및 생활 관리 시스템 등 윈터스쿨 전반에 대한 안내가 이뤄질 예정이다.

강북 메가스터디학원 관계자는 “윈터스쿨은 단순히 겨울방학 시간을 채우는 것이 아니라, 새 학년을 선점하고 공부 습관을 반드시 확립해야 하는 학생들의 학업 역량을 끌어올리는 프로그램”이라며 “검증된 시스템과 입시 전략을 바탕으로 목표 대학 합격 가능성을 높일 수 있도록 체계적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

2027 윈터스쿨 설명회 사전 예약은 강북 메가스터디학원 홈페이지에서 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 전화 문의 또는 방문 상담을 통해 확인할 수 있다.

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