은평구, 양성평등주간 기념행사…호신술·부모학교 등 운영 [지금 우리 동네는]

서울 은평구가 양성평등주간을 맞아 성평등 문화 확산에 힘을 쏟는다. ‘모두의 성평등, 은평에서 더 넓고 더 깊게’를 주제로 주민들이 함께 공감하고 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 마련했다.

서울 은평구가 양성평등주간을 맞아 이달 4일 은평평화공원 잔디광장에서 문화·체험행사를 연다. 은평구 제공

은평구는 이달 3∼4일 ‘양성평등주간 기념행사’를 개최한다고 1일 밝혔다.

먼저 3일에는 김미경 은평구청장이 폭력피해여성 보호시설을 찾아 운영 현황을 살핀다. 특히 입·퇴소자의 의견을 청취해 피해자 보호부터 회복과 자립, 지역사회 정착까지 실질적인 지원 방안을 모색할 예정이다.

4일 오후 2시부터 6시까지 은평평화공원 잔디광장에서는 주민이 참여하는 양성평등 문화·체험행사가 열린다. 행사장에서는 △호신술 체험 △양성평등 퀴즈·퍼즐 맞추기 △그림책으로 배우는 우리 가족 양성평등 부모학교 △여성 취·창업 지원 프로그램 안내·상담 △가정폭력·스토킹·교제폭력 등 범죄 피해자 지원 안내 △모두의 생리대 홍보 등을 운영한다.

양성평등주간은 양성평등기본법에 따라 매년 9월1일부터 7일까지 운영되는 법정 기념주간이다. 정치·경제·사회·문화 전반에서 성차별을 해소하고 평등한 사회를 구현하겠다는 취지다.

김 구청장은 “양성평등은 단순한 구호가 아닌 안전하고 행복한 일상을 가능하게 하는 기본 가치”라면서 “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 누구나 존중받고 안전하게 살아갈 수 있는 양성평등 도시 은평을 만들어 가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지