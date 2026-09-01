‘전설적 래퍼’ 투팍 살인범, 30년 만에 유죄 평결… 유족 눈물

1990년대 미국 힙합계 전설적인 래퍼 투팍(2Pac·투팍 샤쿠르)의 살인범이 30년 만에 유죄 평결을 받았다.



AP통신과 CNN 방송은 31일(현지시간) 네바다주(州) 클라크 카운티 1심 법원 배심원단이 드웨인 케피 디 데이비스(63)의 투팍 1급 살인 혐의에 대해 만장일치로 유죄 판단했다고 보도했다.

투팍 살인 혐의로 유죄를 선고받은 드웨인 케피 디 데이비스. AFP 연합뉴스

이에 따라 데이비스는 최대 가석방이 없는 무기징역을 선고받게 됐다. 형량 선고는 다음달 13일 이뤄질 예정이다.



투팍은 미 서부 힙합을 상징하는 래퍼로 대중의 사랑을 받던 중 1996년 9월 7일 라스베이거스의 도로에서 총에 맞아 숨졌다.



이 사건은 살인범도, 총격 사유도 밝혀지지 않아 약 30년 간 장기 미제 사건으로 남아 있었다.



로스앤젤레스(LA) 갱단 사우스사이드 컴프턴 크립스의 두목 데이비스는 유력한 용의자 중 하나로 꼽혀왔지만, 구체적인 증거가 부족했다.



하지만, 데이비스는 2019년 자서전을 펴내면서 자신이 투팍 살인을 지시했고, 총기를 제공했다고 털어놨다.



자서전에 따르면 그는 조카 올랜도 베이비 래인 앤더슨이 투팍 일행에게 폭행당하자 보복하기 위해 뒤를 쫓았고, 투팍이 차량 밖으로 몸을 내밀자 뒷자리 일행에게 총기를 건넸다.



이 차량에는 조카 더슨과 디안드레 프리키 스미스, 테리 버블업 브라운 등이 탑승했던 것으로 알려졌으며, 이들은 현재 모두 세상을 떠났다.



네바다주는 직접 방아쇠를 당기지 않았더라도 범행에 참여했다면 살인 혐의로 처벌할 수 있도록 하고 있어, 데이비스가 이번에 유죄 평결을 받게 됐다.



데이비스는 자서전이 모두 진실은 아니며 책을 팔기 위해 과장한 부분이 있다고 주장했지만, 배심원단을 이를 받아들이지 않았다.



검찰은 데이비스의 경찰 조사 녹취록과 자서전, 언론 인터뷰 발언 등을 내세워 그가 투팍 살인을 묘사해온 진술에 신빙성이 있다고 지적했다.



유죄 평결이 선고되자 투팍의 유족들은 서로를 껴안으며 눈물을 흘렸다.



이번 재판은 미국 힙합계 전설적인 인물인 투팍 살인사건의 미스터리를 해결한다는 점에서 큰 관심을 모았다.



데이비스 측은 항소하겠다는 뜻을 밝혔다.

<연합>

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