9월 미술축제는 ‘할인’·국립현대미술관은 엿새간 ‘무료’ [여행+]

국립현대미술관 덕수궁. 사진=국립현대미술관 제공

1일 문화체육관광부가 개막한 ‘2026 대한민국 미술축제’가 오는 30일까지 한 달간 이어진다. 국립현대미술관 서울, 과천, 덕수궁, 청주관이 1일부터 6일까지 엿새 동안 모든 전시를 무료로 개방한다. 전국 각지에서 다양한 관람 혜택이 제공되는 가운데 행사별로 혜택 적용 기간과 발권 방식이 다르므로 방문 전 관람 조건을 꼼꼼히 확인해야 헛걸음을 줄일 수 있다.

◆ 무료 관람도 사전 발권 필수…3일 서울관은 밤 9시까지 야간 개장

이날 문체부에 따르면 국립현대미술관의 4개 관은 1일부터 6일까지 모든 전시를 무료로 운영한다. 무료 관람 기간에도 티켓 발권은 반드시 거쳐야 한다.

관람객은 미술관 누리집을 통해 온라인으로 예약하거나 현장 안내 데스크에서 실물 표를 받아야 입장할 수 있다.

특히 3일에는 서울관이 야간 개장을 실시하여 오전 10시부터 밤 9시까지 문을 연다. 관람을 원하는 방문객은 국립현대미술관 새소식 게시판에서 무료 대상과 적용 날짜를 확인하는 것이 우선이다.

이후 방문할 관을 선택하고 온라인 예약 또는 현장 발권을 마친 뒤 전시실로 이동하는 동선이 가장 효율적이다.

덕수궁관의 경우 덕수궁 내부에 자리하고 있어 미술관 안내와 더불어 고궁 입장 동선을 함께 살피는 게 좋다.

◆ 제주비엔날레 4000원 반값 할인…부산행은 열차와 입장권 묶음 상품 유리

대한민국 미술축제 공식 누리집은 제주비엔날레 입장권을 정가 8000원에서 50% 할인한 4000원에 안내하고 있다.

부산비엔날레 방문을 계획 중이라면 한국철도공사가 내놓은 ‘부산행 축제대전’ 상품이 합리적인 선택지다.



이 패키지는 서울 출발 부산행 하행 열차 50% 할인 혜택, 부산비엔날레 입장권 30% 할인 혜택, 부산역 역사 내 매장 2만원 이용권을 하나로 묶어 제공한다.

구매자는 레츠코레일 누리집이나 전용 앱에서 결제를 마친 뒤, 부산비엔날레 현장 매표소에서 모바일 내역을 종이 입장권으로 교환하는 절차를 밟아야 한다.

레츠코레일 시스템에서 상품 판매 여부와 혜택 적용 열차를 확인하고 현장에서 실물 표를 받는 순서로 일정을 계획해야 차질이 없다.

◆ 효율적인 관람 동선…단기 무료 혜택 먼저 챙기고 지역 할인은 다음 순서로

2026 대한민국 미술축제는 1일부터 30일까지 전국 전역에서 펼쳐진다. 올해 행사에는 광주, 경기도, 부산, 제주 등 4개 비엔날레와 키아프 서울, 프리즈 서울 등 2개 대형 아트페어 그리고 전국 96개 미술관이 대거 참여한다.

일정을 짤 때는 혜택 기간이 가장 짧은 국립현대미술관의 엿새 무료 관람을 최우선으로 배치하는 것이 유리하다.

그 다음으로 제주비엔날레 반값 할인이나 부산행 철도 묶음 상품처럼 수량이나 기간을 확인해야 하는 지역 혜택을 후순위로 두는 방식이 권장된다.

혜택을 확인하는 경로 역시 목적에 따라 세 갈래로 나누어 접근하는 편이 정확하다.

전체 행사 개요와 지역별 할인은 대한민국 미술축제 공식 누리집에서 찾고, 무료 관람 및 발권 정보는 국립현대미술관 통합예약 시스템에서 확인해야 한다.

철도 연계 상품은 레츠코레일 플랫폼을 공식 확인처로 활용하면 된다.

한편 대한민국 미술축제는 기존에 산발적으로 열리던 주요 비엔날레와 대형 아트페어를 하나의 기간으로 연계하여 관람객의 문화 소비 접근성을 높이기 위해 기획된 국가 주도 프로젝트다.

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