여야 정책위, 정기국회 첫날 만나 "민생 공통공약 추려 신속입법"

더불어민주당과 국민의힘은 정기국회 첫날인 1일 국회 정책위원회 연석회의를 처음 열고 민생 현안 관련 법안의 신속한 처리를 위해 수시로 협의하기로 뜻을 모았다.



민주당 권칠승 정책위의장은 이날 회의 모두발언을 통해 "첫째도, 둘째도, 셋째도 민생"이라며 "여야가 함께 국회 품격과 생산성을 높이고 국민이 체감할 수 있는 민생 성과를 만들어 나가길 기대한다"고 말했다.

더불어민주당 권칠승 정책위의장이 1일 국회에서 열린 '더불어민주당-국민의힘 정책위원회 연석회의'에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이어 "오늘을 계기로 양당 정책위원회만큼은 정쟁이 민생의 발목을 잡는 일이 없을 것"이라며 "쟁점 있는 사안들은 치열하고 허심탄회하게 논의하되 여야가 함께 처리할 수 있는 현안들은 빠르게 처리해 확실한 민생 성과를 만들자"고 강조했다.



같은 당 허영 정책위부의장도 "대선 때 공통 공약과 지선 공통 공약을 추려보니 74개 정도인데 실무적으로 리스트업해 같이 실천해 나가면 좋겠다"며 "청년 정책에 있어 치열한 논의를 해나가면 좋겠다"고 강조했다.



국민의힘 임이자 정책위의장은 "여야가 대립하더라도 민생이라는 공통 분모 앞에서는 머리를 맞대고 해법을 찾아야 한다고 생각한다"며 "지난 지방선거에서 양당이 공통으로 약속한 공약부터 함께 입법화하고, 각 당이 준비한 정책과 법안을 펼쳐놓고 민생 법안부터 추려 빠른 시일 내에 통과시키자"고 제안했다.



그러면서 "쟁점 법안은 충분히 숙의하고 보완 입법에는 함께 협력하자"며 "특히 노란봉투법, 보완수사권 폐지안은 국민이 피해를 보는 일이 없도록 보완책을 함께 논의했으면 한다"고 강조했다.



같은 당 김은혜 정책위의장은 "(이번 개각의) '메인 디쉬'인 공소취소의 대표자인 김승원 법무부 장관 후보자 청문회는 법치주의를 위해 이틀, 사흘 밤을 새우는 한이 있어도 청문회를 엄격하게 해 국민의 뜻을 전달해야 한다는 민심이 있다"고 목소리를 높였다.



이에 민주당 박희승 정책위부의장은 "공소취소 부분에 대해 민주당 내부에서도 다 의견이 다르다"며 "그렇게 걱정 안 하셔도 될 것 같다"고 말했다.



여야 정책위의장단은 임 정책위의장의 제안으로 이날 회의를 연 뒤 2주에 한 번 정기적으로 회의를 열기로 합의했다.



임 정책위의장은 회의 종료 후 기자들을 만나 "다음 만남은 이달 15일 조찬 모임"이라며 "공약 중 민생 관련 법안을 서로 조율·조정하게 될 것"이라고 말했다.



권 정책위의장도 "큰 틀에서 야당의 문제 제기를 더 많이 듣고 더 많이 수용하는 방향으로 운영해 나갈 것"이라고 강조했다.

<연합>

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