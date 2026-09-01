최민희 “용혜인 비례 두 번, 그만큼 실력 있다는 뜻…청문회 후 판단해도 안 늦어”

최민희 더불어민주당 최고위원이 성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원에 대해 실력이 입증된 인재라며 청문회 해명을 듣고 판단해야 한다고 밝혔다.

성평등가족부 장관 후보로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 31일 여의도 국회 의원회관 사무실로 출근하고 있다. 뉴시스

최 최고위원은 1일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 최근 발표된 개각 인사를 평가하며 용 후보자를 둘러싼 당내외 지적에 대한 입장을 전했다.

진행자가 용 내정자의 비례대표직 유지 논란과 위성정당을 통한 연속 비례대표 당선에 대해 질문하자 최 최고위원은 “용 후보자는 비례대표 두 번 할 정도로 실력이 있다”며 “비난하기 위해서 비난할 때 안 좋은 측면을 말하는 것인데, 거꾸로 긍정적인 측면을 말씀드린다”고 설명했다. 이어 “36살의 워킹맘을 성평등가족부에 발탁한 것도 여성인재의 중요 자리 진출이라는 측면에서 긍정적”이라고 덧붙였다.

최 최고위원은 비례대표 사퇴 여부가 강제 규정이 아니라는 점을 분명히 했다. 그는 “비례대표가 비례를 사퇴하고 장관직으로 가는 건 법적인 구속사항이 아니다”라며 “이게 균형 있게 평가되기를 바란다”라고 언급했다.

이어 “곧 청문회가 있을 것이고, 그때 국민들께서 용 후보자의 해명을 들어보시고 판단하셔도 늦지 않다라고 생각한다”라고 말했다.

개각 전반에 대한 여성 인재 기용 측면에서도 용 후보자 발탁을 긍정적으로 바라봤다. 최 최고위원은 “36세의 워킹맘 용혜인 전 의원을 성평등가족부에 발탁한 것도 여성인재의 중요 자리에 진출이라는 측면에서 긍정적으로 본다”라고 평가했다.

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