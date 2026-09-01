드론 배송·자율주행·로봇 카페…선전, 첨단기술 체험 관광지로 급부상

사진=CMG 제공

올여름 중국 선전(深圳)이 첨단기술 체험형 관광지로 뜨거운 주목을 받고 있다. 자율주행 택시, 드론 배송, 휴머노이드 로봇, 최신 AI 기기 등 미래형 기술을 일상에서 직접 체험할 수 있다는 점이 해외 관광객을 끌어들이는 핵심 매력으로 작용하고 있다.

출입국 데이터가 이 열기를 뒷받침한다. 올해 들어 뤄후(羅湖) 롄탕항(蓮塘口岸)을 통한 외국인 입국 관광객은 전년 대비 21% 증가했고 무비자 입국 외국인은 22.7% 늘었다. 동남아시아와 유럽·미주 지역 관광객의 여름철 방문 규모는 전년 동기 대비 50% 증가했다.

해외 관광객이 가장 선호하는 체험 코스는 다양하다. 선전 공원과 상업지구에서는 메이퇀(美團)의 드론 저고도 배송 서비스가 일상적으로 운영 중이며 약 60개 항공 노선을 통해 누적 약 70만 건의 배송을 처리했다. 자동 이착륙과 장애물 회피, 배송 투입 등 지능형 운행 과정이 그 자체로 볼거리가 됐다. 도시 곳곳에 보급된 무인 자율주행 택시는 외국어 음성 상호작용과 블루투스 잠금 해제 기능을 갖춰 외국인 관광객이 반드시 경험해야 할 코스로 자리잡았다.

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세계 최초의 로봇 6S 매장도 인기다. 휴머노이드 로봇의 피아노 연주, 춤 공연, 커피 라떼 아트, 뇌파 제어 레이싱 체험 등이 각국 관광객의 눈길을 사로잡고 있다. 세계적인 전자산업 중심지인 화창베이(華強北) 상권은 하루 평균 8000명 이상의 외국인 바이어를 맞이하며 AI 안경, 스마트 웨어러블 기기 등 첨단 제품이 '테크 기념품'으로 인기를 끌고 있다.

관광 인프라도 빠르게 고도화되고 있다. 현지 여행사들은 공장 견학, 과학기술 단지 체험, 3D 프린팅 체험 등을 묶은 맞춤형 과학기술 관광 코스를 운영 중이다. 다국어 AI 해설 서비스와 해외 결제 시스템도 갖췄고 세금 환급 절차는 온라인 미니 프로그램과 스마트 무인 단말기를 통해 최단 2분 만에 완료할 수 있다. 현재 선전 내 세금 환급 가능 매장은 2500곳을 넘어섰다. 소액 물품 통관은 해관 신규 정책 시행 이후 최단 20초 만에 처리된다.

업계에서는 선전이 자율주행·저고도 경제·지능형 로봇 등 실제 산업 현장을 관광 자원으로 전환해 전국에서 유일한 몰입형 과학기술 관광 생태계를 만들어냈다고 평가한다. APEC 개최를 계기로 관련 콘텐츠와 서비스를 더욱 확대할 계획이다.

자료 제공: CMG

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