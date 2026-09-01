하영, 증조부 친일 행적 논란에 ‘중증외상센터’ 새 시즌 불참

증조부 안상호의 친일 행적을 둘러싼 논란이 불거진 배우 하영(본명 안하영·33)이 넷플릭스 시리즈 ‘중증외상센터’ 후속편에서 하차한다.

넷플릭스는 1일 “배우의 입장을 존중해 하영은 ‘중증외상센터’ 후속편에 출연하지 않기로 했다”고 밝혔다.

배우 하영. 연합뉴스

‘중증외상센터’는 메스 하나로 생명을 살려내는 천재 외과의의 활약을 그린 메디컬 드라마다. 지난해 공개된 시즌 1은 국내외 시청자들의 호응을 얻었다.

하영은 작품에서 중증외상팀 간호사 천장미 역을 맡아 대중에게 얼굴을 알렸다. 그는 주지훈, 추영우 등과 함께 후속편에도 출연할 예정이었으며, 제작진은 오는 10월 촬영을 앞두고 있었다.

논란은 하영이 지난달 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에서 4대째 의사 집안이라는 사실을 언급한 뒤 불거졌다. 하영의 증조부가 일제강점기 의사로 활동한 안상호(1872~1927)로 알려지면서, 그의 당시 행적을 두고 온라인에서 친일 의혹이 제기됐다.

안상호는 이왕직 전의를 지냈으며, 신문 인터뷰 등을 통해 극단적인 내선일체 행적을 보인 사실이 확인됐다는 지적이 나왔다.

하영은 이후 “관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 됐다”며 “일제강점기라는 뼈아픈 시기를 지닌 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다”고 밝혔다.

이어 “그 과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다”고 사과했다.

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