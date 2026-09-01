이영미 "'불후의 명곡' 우승 당시 母 위독…트로피 안겨 드려"

뮤지컬 배우 이영미가 '불후의 명곡' 우승 트로피를 투병 중인 어머니에게 안겨드렸던 사연을 전했다.

31일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 그룹 포시즈의 정영주, 김영주, 이영미, 최현주가 출연했다.

뮤지컬 배우 이영미. tvN 제공

이날 이영미는 KBS 2TV '불후의 명곡' 골든걸스 특집에서 포시즈가 우승했을 당시를 떠올렸다.

포시즈의 노래를 들은 이영자는 "불후의 명곡한테 고맙다는 말을 하고 싶다. 거기서 트로피도 받았냐"고 물었다.

정영주는 "우승 트로피는 하나다. 그건 막내한테 줬다"고 답했다.

이영미는 "언니들이 저한테 가져가라고 했다"며 당시 어머니가 투병 중이었던 상황을 떠올렸다.

이영미는 "현재 어머니께서 돌아가셨지만 그때 투병 중이셨다"며 "아주 위독할 때 곧 보내드려야겠다는 시점에서 녹화를 했다"고 말했다.

이어 "결국 어머니는 방송을 못 보고 돌아가셨다"면서도 "제가 공연만 하다 보니까 (어머니가) 가끔 TV에서 딸을 보면 좋겠다고 하셨었다"고 했다.

그러면서 "그때 영주 언니 연락을 받고 기회를 갖게 돼서 너무 좋았다"며 정영주에게 고마운 마음을 전했다.

이영미는 "트로피는 어머니께 갖다 드렸다. 방송은 못 보셨지만 무대는 영상으로 보여드렸다"고 말했다.

그는 "트로피 안겨드리고 사진 찍어드렸다. 너무 좋아하셨다"고 전해 뭉클함을 자아냈다.

정영주도 "저희도 덩달아 선물을 해드린 것 같아서 마음이 이상했다"고 전했다.

<뉴시스>

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