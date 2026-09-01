현대로템, ‘달리는 험지 병원’ 장갑형구급차 개발 완료…전장 생명선 잇는다

현대로템이 전장 및 험지에서 군 장병의 생명을 보호하고 신속하게 환자를 후송할 수 있는 ‘장갑형의무후송차량(장갑형구급차)’의 국내 기술 개발을 성공적으로 마쳤다.

현대로템은 방위사업청이 주관한 장갑형의무후송차량 체계개발 사업을 완료했다고 1일 밝혔다.

현대로템이 개발한 장갑형의무후송차량. 현대로템 제공

이번 사업은 2024년부터 약 2년간 추진된 것으로, 현대로템은 기본 설계부터 시제 차량 제작, 각종 야전 시험평가 등 체계개발 전 과정을 순수 국내 기술로 수행해 냈다.

장갑형의무후송차량은 최전방이나 적의 포격 및 사격 위협이 존재하는 위험 지역에서 부상당한 환자를 안전하고 신속하게 후방 의료시설로 후송하는 전문 장갑 구급차다.

이미 우리 군에 배치돼 뛰어난 방호력과 기동성을 입증한 ‘차륜형지휘소용차량’을 기본 플랫폼으로 활용해 개발됐다.

이에 따라 비탈길이나 악천후, 위협적인 야전 환경 속에서도 부상자의 ‘골든아워(Golden Hour)’를 확보하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

이번에 개발된 차량은 후송 도중 이뤄지는 응급처치의 편의성과 의무 인력의 활동 공간 확보에 집중하여 설계됐다.

기존 일반 차륜형장갑차보다 실내 높이를 대폭 높인 차륜형지휘소용차량을 기반으로 삼아 최적의 내부 구조를 완성했다.

그 결과 의무병 2명이 동승한 상태에서 보행 가능 환자는 최대 6명, 들것 환자는 최대 4명까지 동시에 탑승해 후송될 수 있다.

차량 내부에는 민간 구급차에 뒤지지 않는 첨단 의료 시스템이 들어섰다.

야간이나 어두운 야전 환경에서도 원활한 응급 처치가 가능하도록 천장에 고휘도 LED 실내등을 장착해 밝은 환경을 조성했다.

또한 들것 환자가 누운 상태에서 안전하고 편리하게 차에 타고 내릴 수 있도록 ‘들것환자이송장치’를 탑재해 승하차 시 발생할 수 있는 2차 부상 위험을 최소화했다.

이와 함께 산소공급장치, 제세동기, 환자관찰장치 등 필수 첨단 의무장비와 약제가 대거 탑재돼 이동 중에도 효과적인 응급 처치와 생명 유지가 가능하다.

현대로템은 이번 개발을 계기로 차륜형장갑차의 계열화 라인업을 한층 강화하고, 향후 본격화될 양산 사업을 통해 글로벌 방산 시장 공략에도 속도를 낸다는 구상이다.

차륜형장갑차는 모듈화 설계 기법이 적용돼 임무와 목적에 따른 변형이 용이하다.

앞서 차륜형지휘소용차량이 개발돼 전력화된 데 이어 이번 의무후송차량까지 라인업이 확충되면서 해외 시장에서의 수출 경쟁력도 크게 제고될 전망이다.

아울러 현대로템은 소방청과 함께 개발한 무인소방로봇을 재난 현장에 투입하고, 인공지능(AI) 기반 무인포탑형 대드론 다층방호체계를 개발하는 등 첨단 국방·민수 기술을 결합해 군 장병과 국민의 인명을 보호하는 기술 혁신을 이어가고 있다.

현대로템 관계자는 “장갑형의무후송차량 체계개발을 성공적으로 완수함에 따라 야전 환자를 보다 안전하고 신속하게 후송할 수 있는 기틀이 마련됐다”며 “앞으로도 ‘안보가 곧 안전’이라는 사명감을 갖고 군 장병과 국민의 생명을 지키는 국방 기술 혁신에 앞장설 것”이라고 밝혔다.

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