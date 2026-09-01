대곡역, 국가 환승센터 계획 반영… 고양·파주 광역교통 거점 ‘비상’

경기 고양시 대곡역이 정부의 고양·파주축 거점 환승센터로 국가계획에 반영됐다. 수도권광역급행철도(GTX)-A를 비롯해 4개 철도 노선이 교차하는 대곡역과 주변 역세권 개발을 연계해 경기 북서부 광역교통의 중심지로 육성하는 사업이 탄력을 받을 전망이다.

고양시는 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 지난달 31일 고시한 ‘제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)’에 대곡역 복합환승센터와 킨텍스역 환승센터가 계속사업으로 반영됐다고 1일 밝혔다.

경기 고양시 대곡역이 정부의 고양·파주축 거점 환승센터로 국가계획에 반영됐다. 사진은 고양시청 전경.

특히 대곡역 복합환승센터는 수도권 광역교통축 가운데 ‘고양·파주축’의 거점 환승센터로 이름을 올렸다.

대곡역은 현재 GTX-A와 경의중앙선, 서해선, 지하철 3호선(일산선) 등 4개 철도 노선이 교차하는 경기 북서부의 주요 철도 거점이다.

고양시는 복합환승센터를 현재 추진 중인 대곡역세권 지식융합단지 조성사업과 연계할 계획이다. 철도와 버스 등 교통수단 간 환승체계를 구축하는 동시에 역세권에 자족 기능을 확충해 대곡 일대를 경기 북서부의 광역교통·산업 거점으로 만든다는 구상이다.

GTX-A 킨텍스역을 중심으로 추진되는 킨텍스역 환승센터도 이번 기본계획에 계속사업으로 반영됐다. 철도와 버스 등 대중교통 간 환승 편의를 높이기 위한 사업으로, 고양시는 GTX-A 이용 수요와 주변 개발 여건 등을 고려해 향후 사업 추진 여건을 검토할 예정이다.

민경선 고양시장은 “대곡역이 고양·파주축 거점 환승센터로 국가계획에 반영된 것은 경기 북서부 광역교통의 중심지로서 역할이 더욱 중요해졌다는 의미”라며 “대곡역세권 개발과 복합환승센터를 유기적으로 연계해 광역교통 거점 기능을 강화하겠다”고 말했다.

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