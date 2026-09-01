트럼프, 요르단 美기지 공격한 이란에 "강력 타격"…보복 예고

도널드 트럼프 미국 대통령이 요르단의 미군 기지를 공격한 이란을 향해 보복을 예고했다.



폭스뉴스 트레이 잉스트 기자는 31일(현지시간) 트럼프 대통령과 전화 통화를 했다며 "트럼프 대통령은 이란을 강력 타격할 것이라면서 대응이 있을 것이라고 했다"고 전했다.

트럼프 대통령. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 미군 방공시스템이 1발을 빼고는 이란의 모든 미사일을 요격했다면서, 나머지 1발도 중요한 목표물을 겨냥한 것이 아니어서 지나가게 둔 것이라고 설명했다고 잉스트 기자는 전했다.



트럼프 대통령은 또 이란에 대한 미국의 제재가 강력하게 효과를 내고 있다는 주장도 한 것으로 전해졌다.



미국은 전날 호르무즈 해협의 이란 라라크섬을 공습했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 기뢰부설용 로켓발사대 2대가 폭격 대상이 됐다.



이란도 미군 기지가 있는 요르단을 향해 즉각 반격했다.



미군의 대이란 군사 공격은 지난달 29일 이후 한 달 만이었다. 이란의 반격에 대해 트럼프 대통령이 예고한 대로 또다시 보복이 이뤄진다면 호르무즈 해협에 다시 군사적 긴장이 고조될 가능성이 크다.



하지만 미군이 전날 기뢰부설용 로켓발사대 2대만 공격 대상으로 삼은 것으로 볼 때 애초에 확전을 피하려는 의도였을 것이라는 분석도 나온다.



이란의 한 고위 소식통도 로이터통신에 이번 무력 공방이 '제한적이고 통제된 대치'였다고 전했다. 다만 다시 공격받으면 강력한 대응을 하겠다고 밝혔다.

호르무즈 해협. AP연합뉴스

미 온라인매체 악시오스는 트럼프 대통령이 호르무즈 해협에서 이란이 레이더와 미사일 시설을 복구하지 못하도록 제한적 공습을 감행하는 방안을 검토해왔다고 이날 보도했다.



호르무즈 해협에서 유조선과 미군 함정·전투기가 공격받을 위험을 줄이기 위해 미 중부사령부가 이 같은 방안을 수립했고, 피트 헤그세스 장관이 며칠 전 트럼프 대통령에게 보고한 것으로 전해졌다.



트럼프 대통령은 지난주에는 이 방안을 승인하지 않았으나, 지금은 승인할 가능성이 있다고 악시오스는 전했다.



이란이 최근 미군 F-35 전투기를 겨냥해 대공 미사일을 발사한 사건이 미군에 우려를 불러일으킨 것으로 알려졌다. 해당 미사일은 F-35에 위협이 될 만큼 가까이 접근하지는 못했으나, 이란이 군사적 역량을 재건하는 신호로 볼 수 있다고 한 미국 당국자는 평가했다.



미 중부사령부는 최근 헤그세스 장관과 댄 케인 합참의장, 백악관 당국자에게 유조선 수십척을 매일 호르무즈 해협에서 이동시키려면 주기적으로 이란을 공습해야 할 수도 있다는 보고를 한 것으로 전해졌다.



앞서 트럼프 대통령은 이란과의 합의 도출이 어려운 상황에서 대대적 폭격을 검토하다가 미군의 무기 재고 소진과 확전에 대한 부담 속에 경제적 압박 강화로 방향을 튼 상태다.



그러나 트럼프 대통령은 전날 소셜미디어 트루스소셜에 이란 최대 원유 수출거점인 하르그섬이 불타는 인공지능(AI) 제작 영상을 올리면서 "산산조각 나고 있다"고 주장하기도 했다. 이란은 "웃기는 일"이라고 일축했다.

<연합>

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