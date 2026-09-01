靑 "미국과 호르무즈 협력방안 지속논의…국제 노력에 적극참여"

청와대는 1일 호르무즈 해협 통항과 관련해 "미국을 포함한 국제사회와 협력 방안을 지속 논의해왔다"며 "글로벌 해상 물류망의 조속한 정상화를 위한 국제적 노력에 적극 참여하고 있다"고 밝혔다.

청와대. 연합뉴스

청와대 관계자는 지난 30일(현지시간) 방영된 도널드 트럼프 미국 대통령의 폭스뉴스 인터뷰에 대한 입장을 묻는 말에 이같이 답했다.



이 관계자는 "호르무즈 해협 통항 자유를 위한 실질적·군사적 기여 방안에 대해 한반도 대비 태세와 국내법 절차 등을 종합적으로 감안해 검토하고 있다"며 "정부가 일관되게 추진해온 것"이라고 강조했다.



해당 인터뷰에서 트럼프 대통령은 한국의 주한미군 주둔 규모를 언급하며 "내가 '이란과 관련해 조금만 도와줄 수 없겠느냐'고 했더니 그들(한국 정부)이 '안 하는 편이 좋겠다'고 답하더라"고 주장했다.



그러면서 "'알겠다. 매우 고맙고, 감사하다. 하지만 이 일은 기억해두시라. 진심이다'라고 답했다"며 미국을 돕지 않는 동맹들을 위해 돈을 지출할 필요가 없다는 논리를 재차 내세웠다.

<연합>

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