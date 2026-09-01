서장훈, 위생 강박 내려놨다…"점점 지치고 힘들어"

방송인 서장훈이 위생 강박 사연에 공감했다.

31일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에는 출산 후 위생 강박이 고민이라는 사연자가 등장했다.

방송에서 서장훈은 마트에서 장을 본 후 우유병, 과자 봉지 등을 세척한다는 사연에 "나도 그래본 적 있다. 지금도 난 캔의 입 닿는 곳 주변을 닦는다"며 "그런데 과자 봉지를 닦은 적은 없다. 그건 내가 나이도 먹고 힘들어서 포기했다"고 말했다.

서장훈은 사연자가 목욕탕에서 아이들을 씻기고 들어와도 집에서 또 씻긴다고 하자 "이해한다. 나도 그랬다. 옛날에 목욕탕 갔다가 차 타고 집에 와서 샤워한 적이 있다. 그런데 아이 피부 건강에 좋진 않다"고 했다.

서장훈은 "계속하다 보니까 점점 나 스스로한테 지치고 너무 힘들다. 중요한 건 체력과 시간인데 이걸 계속 허비하는 거다. 그래서 나도 최대한 줄이려고 점점 노력한다"고 했다.

그러면서 "결정적으로 내가 체력이 옛날 같지 않아서 나도 모르게 억지로 줄이는 게 생긴다"며 "40세가 넘어가면 체력이 떨어진다. 그런데 스스로 규칙을 못 지키게 되면 자신이 정신적으로 힘들다. 건강하게 하려고 깔끔하게 하는 건데 오히려 이것 때문에 건강을 해치고 정신적으로 스트레스 받는 거다. 스스로 절충해야 한다"고 말했다.

<뉴시스>

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