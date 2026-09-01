'직각 어깨' 안유진 체중관리 방법은…"1일1식 떡볶이 먹기도"

그룹 아이브 멤버 안유진이 직각 어깨가 돋보이는 근황 사진을 공개한 가운데, 꾸준한 운동과 체계적인 식단 관리로 몸매를 유지해온 그의 다이어트 방법이 재조명되고 있다.

지난 30일 안유진은 자신의 인스타그램 계정에 "끝까지 봐봐"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

그룹 아이브 멤버 안유진. 안유진 인스타그램 캡처

해당 사진은 10CM '일말의 가능성' 보컬 챌린지를 촬영했을 당시 모습으로, 안유진은 그레이 컬러 민소매 이너와 한쪽 어깨가 드러나는 시스루 상의를 입고 직각 어깨를 드러냈다.

평소 안유진은 해외 일정 중에도 운동을 거르지 않는 것으로 알려졌다.

구독자 233만명을 보유한 가수 성시경은 지난달 24일 자신의 유튜브 채널에서 일본의 한 호텔 피트니스센터에서 러닝머신을 이용하던 중 안유진을 만난 일화를 전했다.

성시경은 "무조건 연예인이었다"며 "인사를 해서 봤더니 아이브 안유진이었다"고 말했다.

해외에 머무는 동안에도 호텔 피트니스센터를 찾을 만큼 꾸준히 운동하는 모습이 목격된 것이다.

안유진은 지난해 8월 구독자 74만명을 보유한 유튜브 채널 '요정재형'에 출연해 체중 감량 방식이 과거와 달라졌다고 밝혔다.

정재형이 "체중 관리 힘들지 않냐"고 묻자 안유진은 "힘든데 그래도 저는 방법을 찾은 것 같아요"라고 말했다.

이어 "안 먹고 1일 1식으로 떡볶이를 먹고, 하루 종일 물만 마시고 또 떡볶이를 먹고 그런 시절이 저도 있었어요"라며 과거를 회상했다.

그러나 현재는 무작정 굶기보다 하루 섭취 열량과 영양소를 계산해 먹는 방식으로 바꿨다고 설명했다.

안유진은 "제 키와 몸무게에 맞게 기초대사량을 계산해 섭취 칼로리를 정해놓는다"며 "탄수화물 몇 그램, 단백질 몇 그램, 지방은 몇 그램을 먹을 수 있구나 정해놓는 것"이라고 말했다.

이어 좋아하는 떡볶이에 대해서는 "떡볶이는 못 먹죠. 떡볶이는 탄수화물 초과"라고 말해 촬영장을 웃음바다로 만들기도 했다.

안유진처럼 하루 섭취 열량을 정하고 탄수화물·단백질·지방 등 영양소의 양을 조절하는 것은 체중 관리에 도움이 될 수 있다.

질병관리청 국가건강정보포털에 따르면 체중은 음식을 통해 섭취하는 에너지와 신체 활동 등으로 소비하는 에너지의 영향을 받는다. 체중 감량이 필요할 경우 하루 필요 에너지양보다 약 300~500㎉ 적게 섭취하는 방법이 권장된다.

다만 기초대사량은 하루 필요 열량과는 다르다. 기초대사량은 생명 유지에 필요한 최소한의 에너지로, 실제 하루 필요 열량은 여기에 신체 활동과 음식 소화 등에 쓰이는 에너지까지 포함해 계산한다. 따라서 체중 감량 시에는 기초대사량뿐 아니라 나이와 활동량 등을 함께 고려하는 것이 좋다.

<뉴시스>

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