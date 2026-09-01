권은비의 일주일 벼락치기 다이어트…"차돌 양배추 소바 먹고 고강도 운동"

가수 권은비가 컴백을 앞두고 일주일 동안 집중 관리를 받는 영상을 공개해 눈길을 끌고 있다.

30일 권은비의 유튜브 채널에는 '컴백 일주일전 권은비의 집중관리'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 권은비가 컴백을 앞두고 붓기 관리 및 체중 감량을 위해 노력하는 모습이 담겼다.

은비는 헬스장을 찾아 고강도 운동으로 몸을 단련하고, 피부과에서 리프팅 및 필링 시술을 받는 등 철저한 자기관리에 나섰다.. (사진 : '권은비권응비궈는비궈눈비' 유튜브 채널 캡처)

권은비는 헬스장을 찾아 고강도 운동으로 몸을 단련하고, 피부과에서 리프팅 및 필링 시술을 받는 등 철저한 자기관리에 나섰다. 또한 샵에 방문해 헤어 케어와 패디큐어를 받는 모습도 공개됐다.

식단 관리 역시 잊지 않았다. 권은비는 양배추, 부추, 파, 메밀면과 차돌박이를 활용한 '차돌 양배추 소바'를 직접 만들어 먹으며 다이어트 식단을 유지했다. 이 외에도 단기간 붓기 제거를 위해 사우나를 활용하는 법을 소개하기도 했다.

권은비는 "차가운 물에 적신 수건으로 얼굴을 보호한 뒤 5~7분 정도 짧게 사우나를 하고 찬물 샤워나 냉탕에 들어간다"며 자신만의 팁을 공유했다.

권은비처럼 중요한 일정을 앞두고 급속 다이어트를 시도하는 사람들이 많다. 하지만 전문가들은 단기간 체중 감량 시 건강상 주의가 필요하다고 조언한다.

사우나에서 땀을 내면 붓기가 빠지고 체중이 즉각 감소하는 것처럼 보이지만, 이는 체지방이 아닌 체수분이 빠져나간 것이다. 물을 마시면 금방 원래 체중으로 돌아온다.

특히 땀을 너무 많이 흘리면 체내 수분과 전해질 균형이 깨져 탈수증, 저혈압, 어지럼증을 유발할 수 있다. 사우나 전후로 충분한 수분을 섭취하고, 한 번에 10분 이상 오랫동안 머물지 않는 것이 바람직하다.

한편 뜨거운 사우나에 있다가 갑자기 차가운 냉탕으로 들어가는 습관은 혈관을 급격하게 수축·확장시킨다. 이는 혈압 변화를 유발하므로 고혈압이나 심뇌혈관 질환이 있는 사람에게는 위험할 수 있어 주의해야 한다.

또 일주일 안팎의 단기 다이어트는 체지방보다 근육량과 수분이 먼저 손실되기 쉽다. 기초대사량이 떨어지면서 일상 복귀 시 오히려 살이 더 잘찌는 요요 현상이 찾아올 위험이 크다.

따라서 권은비가 선보인 '차돌 양배추 소바'처럼 단백질과 식이섬유가 풍부한 다이어트 식단을 병행할 필요가 있다.

◎공감언론 뉴시스

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지