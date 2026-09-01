이은결 "미녀 어시스턴트와 결혼했다는 소문? 사실은…"

일루셔니스트 이은결이 아내와 관련한 일화를 공개했다.

이은결은 최근 방송된 JTBC 예능물 '아는 형님'에서 '미녀 어시스턴트와 결혼했다'는 이야기에 대해 설명했다.

이은결. JTBC 제공

그는 "미녀 어시스턴트에게 플러팅을 한 게 아니라, 한국무용을 전공하던 당시 여자친구에게 어시스턴트를 부탁했던 것"이라고 밝혔다. 이은결은 2016년 해당 여자친구와 결혼해 아들을 두고 있다.

이은결은 공연과 관련한 일화도 전했다.

그는 고(故) 전유성과의 인연을 언급하며 "선생님께서 한국 최초의 마술대회를 후원하셨다"고 말했다.

이어 "한번은 청도에서 사자를 키우는 분이 있다며 공연에 사자를 써보라 하셔서 제작진과 추진했지만, 안전 문제로 아쉽게 좌절됐다"고 했다.

한국과 일본, 중국 관객들의 공연 반응 차이에 대해서도 이야기했다.

이은결은 "일본은 리액션이 좋고 중국은 대화가 많다. 한국 관객은 반응이 좋지만 처음에 팔짱을 끼고 보시는 분들이 계시는데, 끝내 하이라이트로 감탄하게 만들었을 때 큰 희열을 느낀다"고 말했다.

<뉴시스>

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