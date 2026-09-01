영광 하루 새 344㎜ 폭우… 정읍선 70대男 실종

“비가 너무 많이 와서 혹시 물이 넘칠까 봐 밤새 잠을 이루지 못했습니다.”



지난밤 시간당 최고 50㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아진 전북 고창 지역 주민들은 쏟아진 폭우에 뜬눈으로 밤을 지새웠다 했다.

물에 잠긴 자동차 전라권과 충청권을 중심으로 호우특보가 발령된 31일 전북 고창군 반암교차로 인근 도로에 한 차량이 갑자기 불어난 물에 잠겨 있다. 전북도 소방본부 제공

폭우가 쏟아진 전라권에서는 인명피해도 발생했다. 31일 행정안전부 중앙재난안전대책본부에 따르면 이날 오전 10시30분쯤 전북 정읍에서 논 물꼬 작업을 위해 들로 나간 73세 남성이 연락이 끊겼다는 실종 신고가 접수됐다.



인명·시설 피해도 잇따랐다. 이날 오후 4시 기준 전남광주·전북과 충남 등 6개 시·도 9개 시·군·구에서 29세대 42명이 일시 대피했다. 이 가운데 11세대 14명은 아직 귀가하지 못하고 있다.



소방당국은 이날까지 지난 사흘간 도로 장애 195건, 급·배수 지원 57건, 주택 침수 39건, 토사·낙석 등 183건 등 모두 474건의 안전조치를 했다고 밝혔다.



지난 28일부터 이날 오후 4시까지 누적 강수량은 전남광주 영광 579.5㎜, 전북 군산 332.9㎜, 충남 서천 288.5㎜, 전남광주 보성 264.6㎜, 충남 부여 263.5㎜ 등이다.



지난 24시간 동안 강수량은 전남광주 영광이 344.0㎜로 가장 많았고 전북 고창 187.5㎜, 군산 173.0㎜, 부안 163.5㎜, 충남 서천 138.5㎜ 등이 뒤를 이었다.



중대본은 지난 30일 오후 5시부터 1단계를 가동하고 호우 재난 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 격상해 대응하고 있다.



9월1일에도 전국에 비가 내릴 것으로 예보됐다. 기상청에 따르면 이날부터 이틀간 예상 강수량은 수도권 30∼80㎜인데 특히 경기 남부에는 120㎜ 이상 내리는 곳도 있겠다. 강원 남부 내륙·산지에는 120㎜ 이상의 비가, 대전·세종·충남 등은 80~150㎜, 많은 곳은 200㎜ 이상 내리겠다.

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