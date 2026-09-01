배우 정태우·개그맨 김완기, 울릉도 홍보대사 위촉

배우 정태우와 개그맨 김완기가 울릉도를 알리는 홍보대사로 위촉됐다.

남한권 경북 울릉군수는 28일 군수실에서 두 사람에 대한 홍보대사 위촉식을 갖고 울릉군의 관광 활성화와 지역 브랜드 가치 제고를 위한 다양한 활동을 해 줄 것을 당부했다고 31일 밝혔다.

왼쪽부터 개그맨 김완기, 남한권 울릉군수, 배우 정태우. 울릉군 제공

배우 정태우는 오랜 연기 활동을 통해 다양한 세대에게 친숙한 이미지의 배우로 자리매김해 왔다.

이러한 대중적 친밀감을 바탕으로 울릉군의 관광자원과 숨은 매력을 자연스럽게 소개하며, 긍정적인 지역 이미지를 형성하는 데 힘을 보탤 예정이다.

개그맨 김완기는 특유의 친근하고 유쾌한 진행 능력을 바탕으로 방송과 공연 등 다양한 분야에서 활발히 활동하고 있다.

특히 울릉군에서 각종 행사 진행 경험을 쌓아온 만큼, 앞으로 지역 축제와 문화행사 등에 참여해 울릉군의 문화적 매력을 알리는 데 앞장설 예정이다.

울릉군은 이번 홍보대사 위촉을 계기로 울릉도의 천혜의 자연환경과 독특한 섬 문화, 풍부한 관광자원 등을 다양한 콘텐츠를 통해 소개하고, 대중과의 접점을 넓혀 관광 활성화와 지역 브랜드 인지도 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다.

배우 정태우는 “아름다운 울릉군의 홍보대사로 활동하게 돼 영광스럽다”며 “울릉도의 숨은 매력과 특별한 이야기를 많은 분들에게 알릴 수 있도록 적극 활동하겠다”고 밝혔다.

개그맨 김완기는 “앞으로 다양한 지역 행사와 홍보 활동을 통해 울릉군의 아름다움과 가치를 널리 알리겠다”고 말했다.

남한권 울릉군수는 “대중성과 영향력을 갖춘 배우 정태우씨와 개그맨 김완기씨를 울릉군 홍보대사로 모시게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “두 분의 친근하고 활발할 활동을 통해 울릉도의 아름다움과 매력이 전국에 널리 알려지고, 더 많은 관광객이 울릉을 찾는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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