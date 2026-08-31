세계일보

검색

경북 산불피해지역에 지방소멸대응기금 131억원 배분 전망

입력 :
안동=이영균 기자 lyg0203@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

피해지역 재건 및 주민 정주여건 개선에 활용

경북도내 초대형산불 피해지역 영덕 등 5개 시군에 약 131억원의 지방소멸대응기금이 배분될 전망이다.

 

31일 경북도에 따르면 행정안전부는 8월 18일 '지방소멸대응기금 배분 등에 관한 기준'을 개정·고시했다.

 

경북 산불피해 조사 모습. 경북도 제공
경북 산불피해 조사 모습. 경북도 제공

개정 기준은 '경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법' 및 같은 법 시행령에 따라 초대형산불 피해지역에 대한 지방소멸대응기금 배분기준을 구체화한 것이다. 

 

이에 따라 피해지역에는 기초지원계정 배분총액의 2%를 배분하고, 피해 정도와 인구·재정 여건 등을 고려한 지역별 배분가중치를 적용해 배분액을 산정한다. 

 

배분 대상은 지난해 발생한 초대형 산불 피해지역 중 인구감소지역인 경북 안동·청송·영덕·의성·영양과 경남 산청·하동 등 7개 시군이다.

 

기초지원계정 배분총액 7500억원을 기준으로 산정하면 초대형산불 피해지역에 배분되는 금액은 총 150억원이다.

 

이 가운데 경북 5개 시군에는 약 131억원이 배분될 것으로 예상된다. '경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법'에 따른 피해지역 지방소멸대응기금 우선 배분 특례는 2031년까지 적용돼 산불피해지역의 중장기적인 재건과 지역 활성화를 지속적으로 뒷받침할 수 있을 것으로 기대된다.

 

이상수 경북도 지방정부전략국장은 “이번 개정은 초대형산불 피해지역을 지원하기 위한 구체적인 기금 배분기준이 마련됐다는 데 의미가 있다”며 “최종 배분 규모와 시기가 확정되는 대로 시군과 긴밀히 협의해 피해지역 재건과 주민 정주여건 개선에 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


안동=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

정소민 '완벽한 미모'
  • 정소민 '완벽한 미모'
  • 보아, 나이 잊은 ‘동안’ 비주얼
  • 키스오브라이프 나띠 '섹시하게'
  • 아이들 미연 '심쿵'