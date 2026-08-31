서울 서초∙금천구 주민은 안흥찐빵 반값

강원 횡성군이 오는 1일부터 30일까지 한 달간 자매도시인 서울 금천구와 서초구 주민을 대상으로 횡성루지체험장과 안흥찐빵 모락모락마을 이용료 50% 할인 혜택을 제공한다.

안흥찐빵. 횡성군 제공

이번 이벤트는 자매도시 간 우호 교류를 넓히고 자매도시 주민들에게 횡성의 특색 있는 관광자원을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다. 특히 다가오는 추석 명절 연휴를 맞아 수도권 가족 단위 관광객의 횡성 방문을 적극 유도한다는 계획이다.

할인 대상은 금천구나 서초구에 주소를 둔 주민이다. 해당 기간 관광시설 방문 시 신분증 등 주소지를 확인할 수 있는 증빙자료를 제시하면 횡성루지체험장과 안흥찐빵 모락모락마을을 반값에 이용할 수 있다.

횡성루지체험장은 수려한 자연경관을 배경으로 짜릿한 속도감을 만끽할 수 있는 횡성의 대표 액티비티 명소다. 안흥찐빵 모락모락 마을은 지역 특산물인 안흥찐빵을 테마로 다채로운 만들기 체험과 볼거리를 즐길 수 있는 가족형 문화공간이다.

군은 이번 행사를 통해 자매도시 주민들에게 횡성의 관광 매력을 널리 알리고 생활인구 유입에 따른 관광 소비를 촉진해 지역 상권과 경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

박은정 횡성군 문화관광과장은 “자매도시 주민들이 횡성을 한층 더 친근하게 느끼고 부담 없이 찾을 수 있도록 이번 반값 할인 혜택을 마련했다”며 “9월 한 달간 가족, 친지와 함께 횡성을 방문해 풍성한 추석 연휴와 즐거운 가을 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.

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