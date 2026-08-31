충북 청주서 父子 흉기에 찔려 숨진 채 발견… 경찰 “다툼 가능성”

충북 청주의 한 아파트에서 60대 아버지와 20대 아들이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

31일 경찰 등에 따르면 이날 오후 1시37분쯤 청주의 한 아파트 승강기 안에서 20대 남성 A씨가 다쳐 쓰러져 있는 것을 주민이 발견해 119와 경찰에 신고했다. 발견 당시 A씨는 심정지 상태로 인근 병원으로 이송됐다.

경찰과 소방당국이 아파트 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 경위를 파악한 결과 아버지인 60대 B씨가 승강기 안에서 A씨에게 흉기를 휘둘렀던 것으로 나타났다. 범행 직후 B씨는 거주지인 8층 집으로 돌아간 것으로 확인됐다.

출동한 경찰은 이날 오후 2시7분쯤 A씨의 집에서 흉기에 찔려 심정지 상태로 쓰러져 있는 B씨를 발견했다. 현장에서는 범행에 사용된 것으로 추정되는 흉기 2점이 발견됐다.

경찰은 외부 침입 흔적이 없는 점 등으로 미뤄 두 사람이 다툰 것으로 추정하고 있다. 경찰은 정확한 사망 원인과 사건 경위를 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하고 유족과 이웃 주민 등을 상대로 조사를 이어가고 있다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 겪는 가족∙지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

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