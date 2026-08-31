천하람 “개혁신당 합당 없어… 정이한 자작극 사죄”

개혁신당 천하람 대표 권한대행 겸 원내대표가 31일 “개혁신당의 독자노선은 변화 없을 것”이라고 밝혔다. 이준석 대표 사퇴 이후 정치권에서 제기되던 합당설에 선을 긋고 ‘홀로서기’에 나서겠다는 것이다. 리더십 공백을 해소하기 위해 비상대책위원회를 구성하는 대신 조기 전당대회를 열어 새 지도부 체제를 꾸리겠다는 뜻도 밝혔다.

개혁신당 천하람 대표 권한대행 겸 원내대표가 31일 국회에서 열린 기자회견에서 머리 숙여 인사하고 있다.뉴시스

천 권한대행은 이날 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 “개혁신당은 기득권과의 불의한 타협 대신 외로운 홀로서기를 계속할 것”이라고 밝혔다. 그는 “개혁신당은 원내에 유일한 제3지대 정당이자 정치 개혁의 상징”이라며 “개혁을 위한 도전이 다시 뿌리내릴 수 있도록 지지와 기대를 거두지 말아 달라”고 호소했다.



정치권에서 제기되는 합당설이나 자진해산설에도 강하게 선을 그었다. 천 권한대행은 “선거를 치를 때마다 합당설, 단일화설이 셀 수도 없이 나왔다”며 “개혁신당에서 합당을 추진하는 사람은 아무도 없다”고 강조했다.



최근 이 전 대표와 경기 남부권 출마를 두고 갈등을 빚었다는 보도에 대해선 “소위 경기 남부 전략을 둘러싼 갈등은 없았다”면서도 “이 전 대표가 아이디어 차원에서 여러 차례 언급을 하긴 했지만, 구성원들 사이에서 충분한 소통이 되진 못했던 것 같다”고 설명했다. 6·3 지방선거 때 불거진 정이한 부산시장 후보의 ‘자작극 테러’ 논란에 대해서는 재차 고개를 숙였다. 천 권한대행은 “공천관리위원장으로서 정이한 공천에 대해 다시 한 번 부산 시민들과 국민 여러분께 사죄의 말씀을 드린다”며 “지도부가 구성되기 전 혼자서라도 다시 한 번 부산을 찾아가 (부산 시민께) 사과하는 부분들은 진행할 예정”이라고 덧붙였다.



개혁신당은 차기 지도부 선출을 위한 전당대회 준비에 착수할 예정이다. 현행 당헌·당규는 당 대표 궐위 시 60일 이내 임시전당대회를 열어 차기 지도부를 선출하도록 규정하고 있다. 천 권한대행은 “(이 전 대표와) 잘 소통하고 있다”며 “차기 지도부가 이 전 대표와 잘 상의해서 당을 이끌어갈 수 있도록 최선의 노력을 다할 생각”이라고 밝혔다.

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