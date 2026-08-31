“서울시어린이병원장 임기 지켜달라”… 학부모·의료원, 市·시의회에 탄원서

“특정 개인의 자리를 보전해 달라는 청탁이 아닙니다. 서울특별시어린이병원이 구축해 온 혁신적인 공공의료·특수교육 시스템과, 아이들이 어렵게 마주한 치료·예술·자립의 기회가 지속될 수 있도록 제도적 연속성을 지켜달라는 부모들의 절박한 호소입니다.”



서울특별시어린이병원 환아 학부모 및 가족들과 의료진은 31일 남민 원장의 임기를 보장해달라며 이러한 내용의 탄원서를 서울시와 서울시의회에 제출했다.

서울특별시어린이병원 레인보우 예술학교 학부모들이 31일 서울시청 열린민원실에 남민 원장의 조기 퇴임을 반대하는 탄원서를 제출하고 있다.

2022년 8월 취임한 남 원장은 고려대 의대를 졸업하고 서울대병원 소아정신과 전임의, 서울시 은평병원장 등을 거친 소아정신건강의학 전문가다. 재임 기간 발달장애 아동 치료 특화 및 첨단 로봇재활센터 확충, 국내 최초 의료기반 예술형 대안학교 설립 등 공공 소아의료의 기틀을 다졌다는 평가를 받는다. 그러나 최근 서울시로부터 올해 12월31일 퇴임을 통보받아, 당초 내년 7월31일까지였던 임기를 유지하기 어려운 상황에 부닥쳤다.



학부모들은 남 원장 부임 이후 도입된 ‘생애주기 지원 모델’의 지속 가능성을 강력히 요구했다. 어린이병원은 ‘레인보우 예술치료센터’와 ‘별별하모니아 오케스트라·합창단’ 등 예술 기반 발달 재활을 통해 발달장애 및 경계선지능장애를 가진 아동들의 심리·행동적 회복을 도왔다. 아울러 예술대학 진학고용 유지 등 자립 결실을 이뤄냈다고 학부모들은 평가했다.



특히 2024년 개교한 의료기반 대안학교인 ‘레인보우 예술학교’의 사업 연속성에 대한 우려가 크다. 현재 초등학교 6학년 과정을 이수 중인 경계선 지능 및 발달장애 학생들이 2027년 중학교 진학을 앞둔 상황에서, 기획과 추진을 총괄해 온 원장이 퇴임할 경우 ‘중학교 연계 대안학교 사업’이 동력을 잃을 수 있다는 것이다.



이날 현장에서 만난 레인보우 예술학교 학부모는 “김경우 서울시의회 보건복지위원장과 서울시 시민보건국장을 만나 남 원장님 조기 퇴임 이유를 물었지만 다들 모른다거나 밝힐 수 없다고만 한다”며 “사유를 명확히 밝힐 필요가 있다”고 목소리를 높였다.

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