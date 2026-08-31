세계일보

검색

“하천 넘칠까 뜬눈”… 고창 하룻밤 200㎜ ‘물폭탄’ [날씨]

입력 :
김승환 기자, 전주=김동욱 기자

인쇄 메일 url 공유 - +

군산 290㎜ 등 전라권 폭우 집중
도로·주택 침수 등 피해 432건
영광선 누적 강수량 400㎜ 육박
“비가 너무 많이 와서 혹시 물이 넘칠까 봐 밤새 잠을 이루지 못했습니다.”


지난밤 시간당 최고 50㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아진 전북 고창 지역 주민들은 밤새 이어진 폭우에 불안한 시간을 보내야 했다.

 

물에 잠긴 자동차 전라권과 충청권을 중심으로 호우특보가 발령된 31일 전북 고창군 반암교차로 인근 도로에 한 차량이 갑자기 불어난 물에 잠겨 있다. 고창=뉴시스
물에 잠긴 자동차 전라권과 충청권을 중심으로 호우특보가 발령된 31일 전북 고창군 반암교차로 인근 도로에 한 차량이 갑자기 불어난 물에 잠겨 있다. 고창=뉴시스

특히 하룻밤 사이 200㎜가 넘는 비가 내린 아산면에서는 하천과 배수로 수위가 빠르게 높아지면서 일대 주민들에게 긴급 대피 명령을 내려져 긴장감이 커졌다.

31일 행정안전부 중앙재해대책본부에 따르면 8월 마지막 주말인 지난 29일부터 31일까지 사흘째 이어진 집중호우로 전라권에 비 피해가 집중되고 있다. 전북에선 서부권을 중심으로 많은 비가 내려 군산 289.8㎜, 고창 241.3㎜, 부안 211.3㎜ 등 도내 평균 누적 강수량은 159.6㎜를 기록했다. 전남에도 폭우가 집중돼 최근 사흘간 영광 등 일부 지역에 300~400㎜에 가까운 누적 강수량을 기록하는 등 호우가 특정 지역에 집중되는 양상을 보였다.

폭우가 할퀴고 간 흔적도 곳곳에서 확인되고 있다.

 

전북지역 곳곳에 호우주의보가 이어지고 있는 31일 전북 고창군 아산면의 음식점이 많은 양의 빗물로 침수되어 있다. 뉴시스
전북지역 곳곳에 호우주의보가 이어지고 있는 31일 전북 고창군 아산면의 음식점이 많은 양의 빗물로 침수되어 있다. 뉴시스

중대본에 따르면 이날 오전 4시 기준 전국에선 도로·주택침수, 수목 전도 등 432건의 시설피해 신고가 접수됐다. 도로와 하천변 등 위험지역에 대한 통제는 2974개 구간으로, 무등산과 금정산 등 10개 국립공원, 412개 구간에 대한 입산이 금지됐다. 또 전남광주 순천시와 화순군, 부산 사하구 등 4개 시·도 5개 시·군·구에서 11세대 14명이 긴급 대피했다.

다행히 현재까지 인명피해는 발생하지 않았지만, 가을 수확철을 앞둔 농촌에서는 벼와 밭작물, 과수 등 농작물 피해에 대한 우려가 커지고 있다. 사과 등 과수 역시 강풍과 집중호우가 겹칠 경우 낙과와 뿌리 손상 등 피해가 발생할 수 있어 농가들의 긴장감이 높아지고 있다.

화요일인 1일도 전국에 비가 내리겠다. 기상청에 따르면 정오까지 중부지방 곳곳에 비가 내리겠으며, 경기 동부와 강원도는 오후까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 또 오후부터 저녁 사이 남부지방과 제주도에는 소나기가 내리겠다.


김승환 기자, 전주=김동욱 기자 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

정소민 '완벽한 미모'
  • 정소민 '완벽한 미모'
  • 보아, 나이 잊은 ‘동안’ 비주얼
  • 키스오브라이프 나띠 '섹시하게'
  • 아이들 미연 '심쿵'