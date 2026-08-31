‘지글지글’ 비 오는 날, 왜 유독 ‘막걸리에 파전’이 당길까? [FOOD+]

비가 내리는 날이면 유독 생각나는 음식이 있다. 노릇하게 부쳐낸 전과 구수한 막걸리다. ‘비 오는 날=막걸리에 파전’이라는 조합이 언제부터 시작됐는지는 확인하기 어렵지만 오랜 탁주 문화와 농경사회의 생활상에서 배경을 찾아볼 수 있다.

막걸리는 곡물과 누룩 등을 발효해 만든 우리나라의 대표적인 탁주다. 사진=클립아트코리아 제공

◆ ‘막걸리’ 이름의 유래

막걸리는 곡물과 누룩 등을 발효해 만든 우리나라의 대표적인 탁주다. 탁주는 녹말이 포함된 재료와 국(麴) 및 물을 원료로 발효시킨 술덧을 여과하지 않고 혼탁하게 제성한 발효주류를 말한다. 막걸리는 주세법상 별도의 주종 명칭은 아니지만 탁주를 일컫는 일반적인 명칭으로 사용된다. 농림축산식품부의 술 품질인증기준에서도 ‘탁주(막걸리)’로 표기한다.

막걸리라는 이름의 어원은 ‘막’과 ‘걸리’가 결합한 것으로, 국가유산 관련 자료에서는 ‘막’을 ‘바로 지금’, ‘걸리’를 ‘거르다’라는 뜻으로 풀이한다. 발효한 술을 바로 걸러 마시는 술이라는 데서 막걸리라는 이름이 유래했다는 설명이다.

막걸리와 함께 우리 술 문화의 한 축을 이룬 것이 가양주다. 농경사회에서는 집에서 직접 술을 빚는 문화가 발달했으며, 조선시대에는 지역과 가문, 만드는 사람의 솜씨에 따라 술의 제조법도 달랐다.

국립민속박물관에 따르면 같은 쌀을 사용하더라도 빚는 방법에 따라 술의 맛과 향이 달랐으며, 제사와 손님 접대 등을 위해 집에서 직접 술을 빚으면서 ‘일가일주(一家一酒)’라고 할 만큼 집안 고유의 술 문화가 발달했다.

오늘날에는 ‘빗소리와 전 부치는 소리가 비슷하다’는 점도 비 오는 날 전을 찾는 이유로 거론된다. 사진=게티이미지뱅크

◆ 농사와 함께한 탁주

탁주는 농촌 생활과 가까운 술이었다. 국립민속박물관은 조선시대 농사일에서 술이 기호식품이자 식량 대용 역할을 했으며, 막걸리가 ‘농주(農酒)’로 불린 것도 이 같은 배경과 관련이 있다고 설명한다. 전통사회에서 술은 가족과 이웃, 공동체를 연결하는 역할도 했다.

다만 ‘비 오는 날에는 막걸리를 마셨다’는 풍습이 조선시대부터 이어졌다는 직접적인 문헌 기록은 확인되지 않는다. 다만 농경사회에서는 비가 내리면 논밭에서 하던 일을 지속하기 어려웠고, 장마철에는 집이나 마을에 머무는 시간이 늘어났다. 자연스럽게 사람들이 모여 음식을 만들어 먹고 술을 나누는 시간이 생겼다는 것이 ‘비 오는 날 막걸리’ 문화의 배경으로 꼽힌다.

국립민속박물관은 조선시대 농사일에서 술이 기호식품이자 식량 대용 역할을 했으며, 막걸리가 ‘농주(農酒)’로 불린 것도 이 같은 배경과 관련이 있다고 설명한다. 사진=클립아트코리아 제공

◆ ‘지글지글’ 전 부치는 소리, 빗소리랑 닮아

전 역시 이런 생활 방식과 잘 맞는 음식이었다. 곡물과 채소, 생선, 고기 등 다양한 재료를 활용할 수 있고 기름에 지져 비교적 간단하게 만들 수 있기 때문이다.

국립민속박물관에 따르면 산업화 초기인 1960년대 대폿집에서는 빈대떡에 막걸리를 곁들이는 술자리 풍경으로 자리 잡았다. 오늘날에는 ‘빗소리와 전 부치는 소리가 비슷하다’는 점도 비 오는 날 전을 찾는 이유로 거론된다. 기름을 두른 팬에 반죽을 올렸을 때 나는 ‘지글지글’ 소리가 빗소리를 연상시킨다는 것이다. 실제로 비 오는 날 막걸리와 파전을 찾는 현상은 소비·검색에서도 확인된다. 2015년 다음소프트 분석에서는 비가 내린 날 소셜미디어서비스(SNS)에서 ‘막걸리’ 언급량이 증가한 것으로 나타났다.

◆ 냉장고 속 채소로 간단하게 전 만들기

집에서도 간단하게 전을 만들 수 있다. 가장 손쉬운 방법은 부침가루에 물을 섞어 반죽한 뒤 냉장고에 있는 채소를 넣어 부치는 것이다.

부침가루 1컵에 물 1컵 정도를 넣고 잘게 썬 대파와 양파, 당근 등을 섞은 뒤 달군 팬에 식용유를 넉넉히 두르고 반죽을 얇게 펼치면 된다. 앞뒤로 노릇하게 익히면 완성된다. 오징어·새우 등 해산물을 넣으면 해물전으로, 김치와 고춧가루를 넣으면 김치전으로 응용할 수 있다.

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