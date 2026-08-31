금리인하 요구 268만건으로 늘었지만… 수용률 19.1%로 감소

올해 상반기 금리인하요구권을 통해 감면받은 이자 액수가 직전 분기 대비 5억5000만원 늘어났다. 다만, 신청건수가 증가하면서 수용률은 19.1%로 8%포인트가량 하락했다.

은행연합회는 31일 이러한 내용의 올해 상반기 은행권 금리인하요구권 운영실적을 공시했다. 금리인하요구권은 금융소비자가 최초 한 차례 동의하면 마이데이터사업자가 정기적으로 금융회사에 금리 인하를 요구하도록 신청할 수 있는 서비스다.

지난 30일 서울의 한 거리에 시중 은행들의 ATM이 설치되어 있다. 연합뉴스

올해 상반기 신청건수는 267만9000건으로 직전 분기(151만3000건) 대비 77% 증가했다. 마이데이터사업자를 기반으로 한 금리인하요구 서비스가 올해 2월 시작하며 늘어난 것으로 풀이된다. 이에 따라 수용건수도 41만8000건에서 51만2000건으로 22.5% 증가했다.

전체 이자감면액도 734억3000만원으로 직전 분기(728억8000만원) 대비 5억5000만원(0.8%) 뛰었다. 가계대출의 경우 337억5000만원에서 402억9000만원으로 19.4% 늘었지만 기업대출은 391억3000만원에서 331억4000만원으로 15.3% 줄었다. 기업대출 시장 경쟁 심화와 낮아진 중도상환수수료율에 따른 대출 갈아타기로의 분산 효과 등이 작용한 것으로 분석된다.

반면, 신청건수가 증가하면서 수용률은 19.1%로 전기(27.6%) 대비 하락했다.

은행권 관계자는 “기업·개인사업자의 금리인하요구권 이용 활성화를 위한 기반을 확충하는 한편 개인 금융 소비자의 이용 편의성도 지속해서 높여 나가겠다”고 말했다.

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