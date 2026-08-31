'나혼산' 측 "전현무 여행, 알마티시 협조…금전 지원은 없어"

MBC '나 혼자 산다' 측이 방송인 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행을 두고 제작비 등 금전적 지원은 없었으나 행정적 협조는 받았다고 밝혔다.



'나 혼자 산다' 제작진은 31일 공식 홈페이지를 통해 입장을 내고 "카자흐스탄 방송분은 알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다"고 말했다.

'나 혼자 산다'의 전현무. MBC 공식 유튜브 갈무리

다만 "현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행됐음을 밝힌다"고 덧붙였다.



'나 혼자 산다'는 지난 14일 방송분에서 전현무가 공항에서 여행지를 즉흥적으로 정해 카자흐스탄 알마티로 떠난 뒤 렌터카를 빌려 여행을 즐기는 모습을 담았다.



방송 후 카자흐스탄에서 운전하기 위해선 미리 공증받은 서류가 필요하다는 지적이 나오며 방송 내용이 조작됐다는 의혹이 온라인에서 제기됐다.



또 알마티시가 21일 공식 홈페이지에 올린 '알마티, 한국 인기 예능 '나 혼자 산다'를 통해 한국 시청자들에게 소개' 글에서 "촬영은 알마티시 관광국의 지원을 받아 진행됐다"고 소개하면서 논란이 확산했다.

<연합>

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