국민체육진흥공단 서울올림픽파크텔, 청소년 AI 프로그램 운영

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)이 운영하는 서울올림픽파크텔이 인공지능(AI)을 활용한 콘텐츠 제작 프로그램을 통해 청소년들의 디지털 역량과 창의적 문제 해결 능력 강화에 나섰다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)이 운영하는 서울올림픽파크텔은 지난 29일 고등학생 30명이 참여한 가운데 ‘AI 콘텐츠 제작 프로그램’을 진행했다고 31일 밝혔다. 국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)이 운영하는 서울올림픽파크텔은 지난 29일 고등학생 30명이 참여한 가운데 ‘AI 콘텐츠 제작 프로그램’을 진행했다고 31일 밝혔다. 국민체육진흥공단 제공

서울올림픽파크텔은 지난 29일 고등학생 30명이 참여한 가운데 ‘AI 콘텐츠 제작 프로그램’을 진행했다고 31일 밝혔다. 한국청소년활동진흥원이 인증한 청소년 활동 인증 프로그램으로, AI 기초 이론과 프로그래밍 실습을 바탕으로 올림픽 정신과 레거시를 주제로 한 프로젝트를 수행하는 방식으로 진행됐다.

참가자들은 ‘상상 온(ON)! 스토리 공방’과 ‘인공지능(AI) 영상 제작소’ 등의 과정에서 올림픽이 지닌 가치와 스포츠 문화의 의미를 살펴본 뒤, AI를 활용해 직접 콘텐츠를 제작했다. 단순한 기술 습득을 넘어 스포츠와 올림픽이라는 주제를 자신만의 방식으로 해석하고 결과물로 구현하는 데 초점을 맞췄다.

서울올림픽파크텔 관계자는 “AI와 디지털 기술이 일상과 산업 전반으로 확산하는 흐름에 맞춰 청소년들이 새로운 기술을 직접 경험하고 창의적인 결과물을 만들어 볼 수 있도록 프로그램을 기획했다”며 “청소년들이 올림픽 레거시를 이해하고 이를 다음 세대와 이어가는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

한편 서울올림픽파크텔은 문화 소양과 올림픽 레거시, 스포츠를 접목한 청소년 활동 인증 프로그램을 운영하며 청소년들이 다양한 경험을 통해 역량을 키울 수 있는 기회를 확대해 나갈 계획이다.

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