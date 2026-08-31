대만서 유명식당에 살아있는 바퀴벌레 100여마리 투척 후 도주

대만의 한 유명 식당에서 30대 남성이 살아있는 바퀴벌레 100여마리를 투척하고 달아나 경찰이 수사 중이다.



31일 대만 중앙통신사(CNA)와 연합보 등에 따르면 대만 남부 타이난의 한 식당 체인점에 지난 29일 정오께 남성 1명이 바퀴 100여마리가 든 봉지를 계산대 쪽에 쏟아부었다.

대만 식당 바퀴벌레 '테러' 용의자. 홍콩 성도일보 캡처

식당 바닥이 순식간에 바퀴벌레로 뒤덮였고 손님들은 비명을 지르는 등 혼비백산했다.



용의자로 추정되는 약 30세의 남성은 식당에 들어갈 당시 우비를 입고 마스크와 헬멧을 착용하고 있었다. 식당에 들어서자마자 욕설을 한 것으로 전해졌다.



식당 측은 타인의 원한을 샀거나 최근 영업에 문제가 있는 일은 없었다고 말했다.



또 바로 식당 문을 닫은 뒤 휴업하고 방역과 청소를 실시했다.



용의자에 대해서는 법적 조치를 취하고 책임을 물을 것이라고 덧붙였다.



대만 경찰은 용의자의 신원을 이미 파악했으며 추적 중이라고 밝혔다.



그러면서 "분쟁이 발생할 경우 이성적으로 대응하고 합법적인 절차를 통해 해결해달라"고 당부했다.



이 사건은 대만 온라인에서 확산하며 큰 화제를 일으켰다. 자신이 당시 식당에 있었는데 너무 무서웠다는 내용의 댓글을 단 네티즌도 있었다.

<연합>

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