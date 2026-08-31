송가인 모델 금영엔터테인먼트, 가정용 반주기 신제품 ‘KHK-500’ 출시

노래방 반주기 기업 금영엔터테인먼트(대표이사 이석현)가 가정용 KHK 시리즈 신제품 가정용 반주기 'KHK-500'을 출시했다고 31일 밝혔다.

가수 송가인과 금영엔터테인먼트 프리미엄 가정용 반주기 신제품 'KHK-500' (사진=금영엔터테인먼트 제공)

이번 신제품은 업소용 반주기 개발 과정에서 축적한 음향 기술을 바탕으로 음질과 사용 편의성을 강화했다.

회사 측은 24bit DAC(디지털-아날로그 변환기)와 ADC(아날로그-디지털 변환기)를 적용해 음질을 강화했다고 설명했다. 마이크 사용 시 발생하기 쉬운 하울링을 줄이는 하울링 저감(Feedback Eliminator) 기술과 멀티채널 EQ 기능을 더했다.

멀티채널 EQ 기능을 통해 사용 환경에 맞춰 음향을 조정할 수 있다. 블루투스 수신 기능으로 스마트폰과 무선 연결해 유튜브 등 온라인 음악을 반주기로 재생할 수 있어 음악 재생용으로도 활용할 수 있다.

화면과 조작 방식은 업소용 반주기의 사용자 인터페이스를 접목해 기존 금영 반주기 이용자에게 익숙한 조작 환경을 제공한다.

금영엔터테인먼트 이석현 대표이사는 "프리미엄 가정용 반주기 KHK-500은 오랜 기간 축적해 온 음향 기술과 반주기 개발 경험을 바탕으로 선보인 제품”이라며 "누구나 한번 들어 보면 가정용 반주기의 기준이 달라질 것이다"고 말했다. 이어 “KHK-500을 통해 가정용 반주기 제품군을 확대하고 다양한 소비자의 사용 환경을 겨냥한 제품 개발을 이어 나갈 계획”이라고 밝혔다.

금영엔터테인먼트는 노래방 반주기 기업으로, 업소용·가정용 노래 반주기 하드웨어와 반주 음원 콘텐츠를 자체 개발·공급하고 있다. 회사 측에 따르면 21개국과 체결한 저작권 계약을 바탕으로 모바일 앱, 스마트TV, IPTV, 차량용 등 다양한 플랫폼으로 글로벌 콘텐츠 서비스를 확장하고 있다.

KHK-500은 금영엔터테인먼트 전국 대리점과 주요 온라인 오픈마켓을 통해 구매할 수 있다.

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