대구시의회, 제328회 정례회 개회… 결산안 등 34개 안건 심의

대구시의회는 9월 1일부터 16일까지 제328회 정례회를 연다고 31일 밝혔다. 이번 정례회 기간 시의회는 대구시와 시교육청의 2025회계연도 결산 승인의 건을 비롯해 대구시 제2회 추가경정예산안, 제∙개정 조례안 등 총 34개의 안건을 심의하고 현장 방문 등의 의정활동에 돌입한다.

제326회 임시회 본회의 모습. 대구시의회 제공

시의회에 따르면 이번 회기에 처리할 안건은 예∙결산안 5건, 제∙개정 조례안 16건, 동의안 8건, 기타 5건 등이다. 주요 제∙개정 조례안으로는 △체육진흥 조례 일부개정조례안(정일균 의원∙수성구1) △지역건설산업 활성화 조례 일부개정조례안(배창규 의원∙달성군3) △장애인∙고령자 등 정보취약계층의 정보통신접근성 향상을 위한 조례 전부개정조례안(김주범 의원∙달서구6) △퇴직소방공무원 특수건강진단 등 지원에 관한 조례안(류종우 의원∙북구1) △여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방에 관한 조례 일부개정조례안(임효신 의원∙비례대표) 등이 상정됐다.

회기 첫날인 1일 제1차 본회의에선 정례회 운영을 위한 제반 안건을 의결한다. 다음날 열리는 제2차 본회의에선 이성오 의원(수성구3)이 ‘인공지능(AI) 데이터센터∙대구경북 행정통합, 어떻게 풀 것인가?’를 주제로 시정질문에 나선다. 이영애 의원(달서구1)은 ‘지역 예술인이 살아야 대구 문화가 산다’를 주제로 대구 공공문화시설 내 지역 예술인의 참여 확대를 촉구하는 5분 자유발언을 진행할 예정이다.

각 상임위원회의 예비심사를 거친 후 9월 10일부터 14일까지는 예산결산특별위원회가 열린다. 예결위는 대구시와 시교육청의 ‘2025회계연도 결산 승인의 건’과 대구시의 ‘2025회계연도 예비비 지출 승인의 건’, ‘2026년도 제2회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안’을 집중 심사할 방침이다.

대구시의회는 회기 마지막 날인 9월 16일 제3차 본회의를 열어 상임위원회와 예결위가 심사한 안건을 최종 의결하고 폐회한다.

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