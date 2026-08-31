빠니보틀, 여자친구와 크루즈 ‘신혼여행’… “결혼은 안 했지만”

여행 크리에이터 빠니보틀이 여자친구와 함께 떠난 특별한 여행을 공개해 온라인에서 화제가 되고 있다. 아직 결혼식을 올리지는 않았지만, 여자친구와 사실상 신혼여행을 먼저 다녀오기로 했다는 설명이다.

빠니보틀은 31일 자신의 유튜브 채널에 ‘세계 최대 크기 크루즈 타고 신혼여행 가기’라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 그는 스페인 마드리드에서 이번 여행의 목적부터 소개했다.

여행 크리에이터 빠니보틀이 여자친구와 함께 떠난 특별한 여행을 공개해 온라인에서 화제가 되고 있다. 아직 결혼식을 올리지는 않았지만, 여자친구와 사실상 신혼여행을 먼저 다녀오기로 했다는 설명이다. 빠니보틀 Pani Bottle

그는 “제목에서 보셨다시피 신혼여행을 왔다”고 말하며 영상을 시작했다. 이어 이번 크루즈 여행을 계획하게 된 배경에 대해서도 설명했다.

빠니보틀에 따르면 크루즈 업체와 이야기를 나누던 과정에서 그는 아직 제대로 크루즈 여행을 해본 경험이 없다는 이야기를 나눴고, 이왕 크루즈를 경험한다면 세계에서 가장 큰 규모의 크루즈를 타보고 싶다는 뜻을 전했다. 이후 세계 최대 규모의 크루즈가 등장했고, 업체의 초대를 받아 이번 여행에 참여하게 됐다는 것이다.

여기서 끝이 아니었다. 빠니보틀은 혼자 여행을 떠난 것이 아니라며 동행인을 공개했다. 그동안 대중에게 모습을 드러내지 않았던 여자친구와 함께 이번 여행을 떠난 사실을 밝힌 것이다.

다만 결혼한 상태는 아니었다. 빠니보틀은 여자친구를 소개하면서 “여자친구고 아직 결혼은 안 했다”며 “결혼은 안 했지만 신혼여행을 먼저 왔다”고 설명했다.

그는 여자친구에게 이번 여행을 신혼여행으로 하기로 한 것이 맞는지 직접 확인하기도 했다. 여자친구가 이에 동의하면서 두 사람이 이번 크루즈 여행을 신혼여행으로 삼기로 했다는 사실이 공개됐다. 향후 별도의 신혼여행에 대해 언급하지 않을 건지 묻는 내용도 공개했다.

영상에서는 여자친구의 이름과 관련된 이야기도 나왔다. 빠니보틀의 여자친구는 자신을 ‘메로나’라고 소개했다. 본인이 메로나를 좋아해 게임 아이디로 ‘메로나’를 사용했다는 여담도 덧붙였다.

빠니보틀은 이번 콘텐츠에 신혼여행과 세계 최대 규모 크루즈 탑승이라는 두 가지 경험을 담았다. 여자친구와 처음으로 함께 모습을 드러낸 만큼 구독자들의 관심도 자연스럽게 이어졌다.

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