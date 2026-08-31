“3시간 촬영이 40분이면 끝”…장원영 프로의식 극찬한 관계자

그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영의 프로의식이 촬영 현장 관계자의 증언을 통해 전해져 눈길을 끈다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 자신을 연예계 종사자라고 밝힌 누리꾼이 장원영과 함께 일했던 경험을 전하는 글이 올라왔다.

작성자는 장원영에 대해 “원영씨와 함께 일할 때 너무 편하다”라며 “3시간 촬영 일정이면 40분이면 끝낸다. 말하기 전에 미리 동선에 가 있고 포즈를 잡아준다”고 설명했다.

장원영 인스타그램 캡처

촬영 현장에서는 출연자가 제작진의 지시를 기다리는 경우가 일반적이지만, 장원영은 다음 촬영 위치와 포즈를 미리 파악하고 움직인다는 것이다. 촬영에 필요한 준비가 빠르게 이뤄지면서 예정된 시간을 크게 단축할 수 있었다는 설명이다.

업무 태도에 대한 평가도 이어졌다. 작성자는 “(장원영이) 공·사 구분이 확실해서 일에만 집중하면 된다”며 “무엇보다 본인의 의사 표현이 매우 정확해서 같이 일하기가 엄청 편하다”고 밝혔다.

작성자는 장원영의 업무 방식에 대해 “원영씨는 야리끼리 장인이다”라는 표현도 사용했다. ‘야리끼리’는 작업 현장에서 정해진 업무나 할당량을 빠르고 정확하게 끝내는 것을 뜻하는 업계 은어로 쓰인다.

해당 글이 확산하면서 팬들 사이에서도 장원영의 준비성과 업무 태도를 칭찬하는 반응이 나왔다. 무대 위에서 보여주는 퍼포먼스뿐 아니라 카메라 뒤 촬영 현장에서도 자신의 역할을 정확하게 이해하고 움직인다는 점에서 긍정적인 평가가 이어졌다.

한편 장원영이 속한 아이브는 두 번째 월드투어 ‘SHOW WHAT I AM’을 진행했다. 투어는 오는 13일 대만 타이베이 공연을 끝으로 막을 내린다. 이후 장원영은 리더 안유진과 함께 전시 ‘안녕’을 개최할 예정이다.

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