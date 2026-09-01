결혼·아이 원하는 韓청년 10명 중 8명…문제는 경제적 부담

한국 청년 10명 가운데 8명 이상이 결혼할 의향이 있으며, 4명 중 3명 이상은 자녀를 원하는 것으로 나타났다. 다만 결혼과 출산을 현실화하기 위해서는 안정적인 일자리와 소득, 경제적 부담 완화가 필요하다는 인식이 강했다.

대한상공회의소는 지난 6~7월 한국과 일본에 거주하는 만 20~39세 청년 각 2000명씩, 모두 4000명을 대상으로 ‘한일 청년 의식조사’를 실시했다. 조사 결과에 따르면 한국 미혼 청년의 81.4%가 결혼할 의향이 있다고 답했다.

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구체적으로는 ‘결혼하고 싶은 상대를 만나면 결혼하고 싶다’는 응답이 37.1%로 가장 많았다. 이어 ‘가능하다면 언젠가는 결혼하고 싶다’가 35.7%, ‘당장이라도 결혼하고 싶다’가 8.6%였다. 반면 ‘평생 결혼할 생각이 없다’는 응답은 18.6%였다.

일본 청년의 결혼 의향은 57.6%로 한국보다 23.8%포인트 낮았다. 일본 청년 가운데 평생 결혼할 생각이 없다는 응답은 42.4%에 달했다.

출산에 대한 인식에서도 한국 청년의 긍정적인 응답이 더 많았다. 한국 청년 가운데 이상적인 자녀 수로 2명을 꼽은 비율은 52.6%였으며, 1명은 17.0%, 3명 이상은 7.3%였다. 이를 합치면 전체의 76.8%가 자녀를 원하는 것으로 조사됐다.

일본의 경우 자녀를 원한다는 응답은 50.5%였다. 이상적인 자녀 수로 2명을 선택한 비율은 28.9%, 3명 이상은 12.2%, 1명은 9.4%였다.

결혼과 출산에 대한 의향은 높았지만 경제적 조건에 대한 부담은 여전히 큰 것으로 나타났다.

결혼을 위해 필요한 조건을 묻는 질문에는 한국 청년의 51.8%가 ‘본인과 배우자의 고용·수입 안정’을 꼽았다. 일본 역시 같은 항목이 41.1%로 가장 높은 응답률을 기록했다.

안심하고 자녀를 낳아 키우기 위한 조건으로는 ‘경제적 부담 완화’가 가장 많이 선택됐다. 한국 청년의 56.0%, 일본 청년의 46.7%가 이를 중요한 조건으로 꼽았다.

이번 조사는 대한상의가 저출산과 인구 감소에 공동 대응하기 위해 출범한 ‘한일 저출산 대응 교류위원회’의 첫 회의를 계기로 공개됐다.

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