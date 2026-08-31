심현섭 "샤워는 이틀에 한 번씩" 고백에…노사연 "이혼 사유"

코미디언 심현섭이 아내와 씻는 문제로 갈등이 있었다고 밝혔다.

29일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '당신은 참교육이 필요해'라는 주제로 이야기를 나눴다.

심현섭은 "54년을 혼자 살았다. 저처럼 늦게 간 사람도 없다. 남자가 혼자 오래 살다보면 그냥 잘 때가 많다"고 했다.

심현섭은 "빨래를 자주 하지 않고 탈취제를 사용하는 경우가 있다. 옷장을 열면 동물원 냄새가 날 정도"라며 "아내가 한 번만 씻고 자 달라고 한다. 소원이라고. 그런데 어떻게 매일 씻냐"고 했다.

그러면서 "아내가 베개 좀 보라고 해서 봤더니 아내의 베개는 새하얀데 내 배개는 누런색이 아닌 갈색으로 변색돼 있더라. 결혼 직후에는 어느 정도 관리했는데 시간이 지나면서 이전의 생활 방식으로 돌아가는 것"이라고 했다.

심현섭이 "세수, 양치는 하고 샤워는 이틀에 한 번씩 한다"고 하자 노사연은 "그건 이혼 사유"라고 했다.

하지만 심현섭은 "제일 크게 싸운 게 이를 닦고 들어가려고 하는데 뒤에서 바지를 내리더라. 안 씻는 건 알겠는데 좀 갈아입으라고. 이러니까 그 나이까지 장가를 못 갔지라고 하는데 아내가 실언했다고 생각한다"고 하자, 심진화는 "파혼 안 하는 게 어디냐"고 했다.

<뉴시스>

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