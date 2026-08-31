국힘, '개각' 김승원·용혜인에 십자포화…"민심 역주행"

국민의힘은 31일 이재명 대통령이 개각을 단행한 것과 관련, 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 초반 타깃으로 삼아 민심에 역주행하는 인사라며 십자포화를 퍼부었다.

법무부 장관 후보로 지명된 더불어민주당 김승원 의원(왼쪽), 성평등가족부 장관 후보로 지명된 기본소득당 용혜인 의원. 연합뉴스

국민의힘은 6개 부처 장관직 인선 전반에 대해 '코드 맞추기'이자 함량 미달이라고 공세를 펴면서 그중에서도 김 후보자를 '사법 방탄용' 인사, 용 후보자를 청년 민심에 반하는 인사로 규정하며 인사청문회에서 송곳 검증을 예고했다.



먼저 김 후보자에 대해서는 공소취소 특검법과 배임죄 삭제를 주도해온 인물이라며 오로지 이 대통령 재판 취소를 관철하기 위한 인사라고 주장했다.



정점식 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "대통령 사건 공소 취소 선봉장에게 재판 취소의 주무 부처 장관직을 맡기기로 했다"며 "국정 쇄신 요구를 전면 거부하겠다는 것"이라고 비판했다.



다른 최고위원들도 일제히 김 후보자 인사에 대해 '범죄 기획 개각', '대통령 개인 변호사', '법무부의 대통령 죄 지우기 전담부서화' 등으로 규정하며 맹공에 나섰다.



신동욱 최고위원은 "아무리 국민이 우습더라도 법무부 장관은 대한민국 법치를 책임지는 최종 보루인데, 이런 사람을 임명한 것은 '법무부 장관은 대통령 안위만 책임지면 된다'는 생각이며 국민에 대한 정면 도전"이라고 성토했다.



최수진 원내수석대변인도 논평을 내고 "국정 실패에 대한 반성이 아니라, 오직 '코드 맞추기'와 '측근 챙기기'"라며 "이 대통령 한 사람만을 위한 '사법 방탄용' 인사"라고 혹평했다.

국민의힘 정점식 원내대표가 31일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

용 후보자에 대해서는 '국민 통합'이 필요한 부처에 오히려 사회 갈등을 야기할 인사를 단행했다며 공세를 퍼부었다. 또 용 후보자의 정치 궤적을 보면 제대로 유권자의 선택을 받아본 적이 없다며 공정을 중요시하는 청년층이 완전히 등을 돌릴 것이라고 경고했다.



5선 윤상현 의원은 용 후보자에 대해 "위성정당 논란이 제기됐던 민주당 계열 연합 비례 체제에 참여해 오직 기득권 야합의 혜택으로만 배지를 달았다"며 "무임승차에 강한 반감을 느끼는 2030 청년세대에 모독"이라고 거세게 비판했다.



4선 안철수 의원은 용 후보자를 '혐오 장사꾼'이라고 거세게 비판하며 "이재명 정부를 끝장낼 자폭 카드가 될 것"이라고 경고했다. 군 복무 경력 혜택 부여 정책에 반대하고, 군형법상 동성 성행위 처벌 폐지 및 동성혼 우회 법제화 등을 주장한 것을 근거로 들었다.



박성훈 수석대변인은 논평에서 "의원직이라는 특권마저 내려놓지 않겠다는 탐욕의 아이콘이자, 여성과 서민에게 지옥문을 연 검찰 보완수사권 폐지에 앞장선 인물을 앉혀놓고 무슨 성평등을 이야기하겠다는 것이냐"라고 비판했다.



김재원 최고위원은 최고위에서 "용 의원의 남편이 기본소득당의 상근 당직자로, 용 의원이 의원직을 사퇴하면 기본소득당은 원외 정당이 되고 국고보조금을 못 받게 되며 남편이 당에서 봉급을 받기 어렵게 되니 사퇴를 하지 않는 것이라는 글이 올라오는데 이에 대해 해명해야 한다"고 촉구하기도 했다.

<연합>

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