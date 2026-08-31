[속보] 국힘, 당원직선제 단계적 도입키로…올해는 사고당협에만 적용

장동혁 국민의힘 대표가 31일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

국민의힘은 31일 장동혁 대표가 추진한 ‘당협위원장 직선제’ 도입과 관련해 “당내 의견을 반영해 점진적, 단계적으로 도입하기로 결정했다”고 밝혔다. 이에 올해는 현재 당협위원장이 없는 ‘사고 당협’에만 직선제가 적용될 예정이다.

정희용 사무총장은 이날 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 이같이 말한 뒤 “따라서 올해 정기 선출의 경우 기존 통상의 방식을 준용하되, 사고 당협 공모 및 당무감사를 통해 당원 참여 기회를 대폭 늘린다”고 했다.

정 사무총장은 “2026년 정기 당협위원장은 기존 운영위원장 선출 방식대로 9월 15일까지 선출을 마치고, 금일 최고위에서 현 당협위원장을 운영위원 방식으로 선출될 때까지 유임시키는 것으로 의결했다”며 “추석을 앞두고 당협 공백을 최소화하기 위한 조치”라고 했다.

이어 “두 번째로 현 (34개) 사고 당협 조직위원장에 대해선 즉시 공모를 실시하고, 조강특위의 자격 심사 후 유자격 신청자가 2인 이상일 경우에는 당원 직선제를 원칙으로 선출할 예정”이라면서 “다만 그 과정에서 해당 행위 등에 대해선 감점을 적용할 예정"이라고 설명했다.

정 사무총장은 “세 번째로 정기 당무감사를 실시할 예정”이라면서 “현재 사고 당협 등은 제외해 당무감사를 실시하고, 당무감사에선 당원들의 당협위원장 평가 50% 반영을 의무화하는 것으로 계획하고 있다. 마찬가지로 해당 행위자에 대해선 당무감사 시 감점을 적용하도록 하겠다”고 강조했다.

그러면서 “당무감사 결과에 따라서 하위 당협은 교체 대상으로 선정하고, 교체 대상에 선정된 하위 당협은 조강특위에서 다시 신청해 유자격 신청자가 2인 이상일 경우엔 당원 선출에 따라 선출할 예정”이라고 덧붙였다.

아울러 정 사무총장은 “지방조직 운영 규정은 지방선거가 있는 해 8월 말의 경우 당원 선거인단 선출을 원칙으로 하는 방향, 당무감사 규정은 당무감사 시 해당 지역 당원의 평가를 50% 반영하는 걸 의무화하는 기준을 설정하는 방식으로의 개정을 염두에 두고 있다”며 “따라서 당원 직선제는 전면 시행이 아니라 2단계 점진적 시행으로 가닥을 잡았다”고 덧붙였다.

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