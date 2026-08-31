고영배, 이승협 리더십 발언에 스튜디오 술렁

‘엔플라잉’ 이승협의 리더십을 둘러싼 이야기가 방송에서 공개됐다.

‘엔플라잉’ 이승협의 리더십을 둘러싼 이야기가 방송에서 공개됐다. KBS Entertain

30일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에는 ‘소란’의 고영배가 출연했다. 이날 방송에서는 새로운 보스로 합류한 ‘엔플라잉’ 이승협의 리더십과 멤버들과의 관계가 주요하게 다뤄졌다.

이승협은 방송에서 자신이 멤버들을 워낙 아끼다 보니 때로는 지나치게 몰입하는 면이 있다고 설명했다. ‘엔플라잉’ 멤버들 이승협의 리더십을 두고 ‘독불장군’, ‘독재자’ 등의 다소 강한 표현으로 그를 설명했다. 그러자 스튜디오에서도 자연스럽게 이승협의 평소 모습에 대한 이야기가 이어졌다.

이때 고영배가 자신 역시 이승협의 모습을 직접 본 적이 있다고 밝히면서 이목을 끌었다. 고영배는 과거 이승협과 같은 프로그램에 참여했을 당시 쉬는 시간에 복도를 지나가던 중 ‘엔플라잉’ 대기실 인근에서 목격한 장면을 이야기했다.

그의 설명에 따르면 당시 FNC엔터테인먼트 스태프들이 대기실 복도에 있었고, 이들이 고개를 숙이고 있는 모습을 봤다는 것이다.

이에 이승협은 당시 상황에 대해 자신의 입장을 설명했다. 단순히 누군가를 몰아붙이기 위한 행동이 아니라 멤버들과 의견이 부딪히는 과정에서 팀을 어떤 방향으로 이끌어야 할지 고민했던 상황이었다는 취지였다.

그러나 출연진들의 반응은 쉽게 가라앉지 않았다. 김숙은 이승협의 행동을 두고 강하게 몰아붙인 것인지 질문했고, 고영배 역시 이에 호응했다.

다만 이날 방송에서 오간 발언들은 예능 프로그램의 과장된 상황극과 출연진 간의 농담을 포함한 장면이었다.

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