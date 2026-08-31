한병도 "추석 전까지 국무위원 인사청문 절차 마무리"

더불어민주당 한병도 원내대표는 31일 정부의 개각과 관련, "추석 연휴 전까지 국무위원 인사청문 절차를 신속하게 마무리하겠다"고 말했다.



한 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이재명 정부의 국정 운영에 단 한 순간도 공백이 발생하지 않도록 하겠다"며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 31일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 원내대표는 전날 국민의힘 장동혁 대표가 김승원 법무부 장관 후보자를 향해 '대장동 변호인 출신'이라고 하는 등 개각 전반을 비판한 데 대해 "검증은 인사청문회에서 사실과 근거를 가지고 하면 된다"고 지적했다.



이어 "국민의힘은 인선이 발표되자마자 국정 테러 운운하며 극단적 막말을 쏟아내고 있다"며 "인사청문회 일정조차 잡히지 않았는데 낙인부터 찍고 흠집 내기에 나선 것"이라고 강조했다.



한 원내대표는 "민주당은 정책 역량과 추진력을 두루 갖춘 이번 개각을 환영한다"며 "공직 후보자의 능력과 자질을 국민 눈높이에서 철저히 검증하되 야당의 신상 털기와 음해성 정치 공작에는 단호히 대응할 것"이라고 덧붙였다.

<연합>

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