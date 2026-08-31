부산도 ‘현금 없는 버스’ 도입한다

최근 대중교통 이용 추세가 현금 대신 교통카드 등 비현금 결제가 일상화된 가운데, 부산시가 ‘현금 없는 버스’ 도입에 나선다.

부산시는 10월부터 3개월간 35개 노선 542대의 시내버스를 대상으로 ‘현금 없는 버스’를 시범 운영한다고 31일 밝혔다.

부산시가 10월부터 3개월간 35개 노선 542대의 시내버스를 대상으로 ‘현금 없는 버스’를 시범 운영한다. 사진은 현금 없는 버스 홍보 포스터. 부산시 제공

이는 부산지역 전체 시내버스의 약 20%에 해당하는 규모로, 시범 대상은 좌석버스와 현금 이용률이 상대적으로 낮은 노선을 중심으로 선정됐다. 최근 시내버스에서 현금으로 요금을 내는 승객은 지속적으로 줄고 있는 반면, 현금 요금함 유지·관리와 현금 수입금 계수·관리 등에 필요한 비용과 인력은 계속 투입되고 있다.

시는 ‘현금 없는 버스’가 정착하면 현금 요금함 유지·관리 비용을 줄이고, 운행 중 현금 처리 과정에서 발생할 수 있는 안전사고와 운행 지연도 줄일 수 있을 것으로 기대한다. 다만 현금 이용객, 특히 고령층 등 디지털 취약계층의 불편을 줄이는 데 초점을 맞춘다는 전략이다.

현금만 소지한 승객이 버스를 이용하지 못하는 일이 없도록 ‘우선 승차’를 원칙으로 하고, 승차 후 계좌 입금을 통해 요금을 낼 수 있도록 할 계획이다. 또 전통시장 등 어르신 유동 인구가 많은 지역을 찾아 교통카드를 배부하는 캠페인도 진행한다. 시범 운영 노선과 이용 방법은 버스 안팎의 홍보물과 신문 등 다양한 매체를 통해 사전에 집중적으로 알릴 예정이다.

시는 또 교통카드 중심의 요금 수납체계가 정착되면 정확한 이용 데이터를 확보해 향후 시내버스 노선 운영에도 활용할 수 있을 것으로 보고 있다. 시범 운영 과정에서 시민 불편사항과 현금 이용 승객의 대체 결제수단 이용 현황, 운수종사자와 운수업체 의견 및 민원 발생 현황 등을 종합적으로 분석해 제도를 보완한 뒤 ‘현금 없는 버스’를 전면 확대 시행할 방침이다.

황현철 시 교통혁신국장은 “현금 없는 버스는 변화된 대중교통 이용 환경에 맞춰 시민들이 더욱 편리하고 안전하게 버스를 이용할 수 있도록 개선하는 것”이라며 “시범 운영 기간 시민과 현장의 의견을 충분히 수렴하고 사전 안내를 강화해 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

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