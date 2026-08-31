7월에만 1414억…BTS, , ‘아리랑’ 투어로 역대급 매출 새로 썼다

그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)을 통해 자체 공연 매출 기록을 새로 썼다. 7월 한 달 동안에만 1400억원이 넘는 매출을 올린 데 이어 투어 누적 매출도 6000억원에 육박했다.

미국 음악 전문매체 빌보드가 27일(현지시간) 공개한 최신 박스스코어에 따르면 BTS는 지난달 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’으로 1억250만달러, 우리 돈 약 1415억원의 매출을 기록했다. 이에 따라 빌보드 7월 ‘톱 투어’ 차트에서 2위에 올랐다.

1위는 같은 기간 1억2440만 달러(약 1717억원)를 기록한 위켄드였다. 다만 공연 횟수에서는 큰 차이가 있었다. BTS는 7월 8차례 공연을 진행한 반면 위켄드는 16차례 무대에 올랐다. BTS가 절반의 공연 횟수로 위켄드와 비슷한 수준의 매출을 올린 셈이다.

빅히트뮤직

BTS의 7월 공연은 모두 빌보드 ‘톱 박스스코어’ 10위권에 진입했다. 프랑스 파리 스타드 드 프랑스 공연은 3위를 기록했고, 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움과 독일 뮌헨 알리안츠 아레나, 벨기에 브뤼셀 킹 보두앵 스타디움 공연도 각각 5~7위에 이름을 올렸다. 특히 파리 공연에서는 두 차례에 걸쳐 18만5000명의 관객을 동원했으며 티켓 매출만 3060만 달러(약 422억원)에 달했다.

누적 성적도 이미 BTS의 기존 기록을 넘어섰다. 빌보드 집계에 따르면 BTS는 지난 8월 11일까지 ‘아리랑’ 투어 38회 공연을 통해 4억3320만 달러, 약 5980억원의 매출을 기록했다. 판매된 티켓은 230만장이다. 이는 BTS가 기존 ‘러브 유어셀프’(LOVE YOURSELF) 투어에서 기록한 2억1390만 달러(약 2950억원)의 자체 최고 매출을 크게 넘어선 수치다.

빌보드는 BTS가 비욘세와 배드 버니에 이어 여러 달에 걸쳐 월간 공연 매출 1억달러를 돌파한 역대 세 번째 아티스트라고 평가했다.

‘아리랑’ 투어는 내년 상반기까지 이어질 예정이다. 이에 따라 현재까지 집계된 약 6000억원의 누적 매출은 향후 더욱 늘어날 전망이다. 소속사 빅히트뮤직 역시 투어가 종료될 때까지 과거 기록을 크게 뛰어넘는 성적을 거둘 것으로 내다봤다.

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