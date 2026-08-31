‘로또 1등도 출근합니다’, 웹툰 시즌3·tvN 드라마로 IP 확장

웹소설과 웹툰을 통해 탄탄한 팬덤을 구축한 인기 지식재산권(IP) ‘로또 1등도 출근합니다’가 드라마로 시청자들을 찾는다.

‘로또 1등도 출근합니다’는 오는 9월 10일 온라인동영상서비스(OTT) 티빙(TVING)에서 먼저 공개된 뒤, 9월 14일부터 tvN을 통해 정식 방송된다.

드라마 공개를 앞두고 원작 웹툰도 새 시즌으로 돌아온다. 네이버 토요웹툰 ‘로또 1등도 출근합니다’는 지난 8월 29일 시즌 3 연재를 시작했다. 드라마 방영과 웹툰 새 시즌 공개가 맞물리면서 원작 팬들의 기대감도 높아지고 있다.

‘로또 1등도 출근합니다’는 로또 1등이라는 일생일대의 행운을 얻고도 퇴사 대신 출근을 택한 평범한 직장인의 현실적인 직장 생존기를 그린 작품이다. 누구나 한 번쯤 상상해 본 ‘복권 당첨 이후의 삶’을 위트 있는 에피소드와 현실감 있는 직장 생활 묘사로 풀어내며 독자들의 공감과 대리만족을 이끌어냈다.

웹툰은 원작 웹소설의 현실적인 대사와 공감대 높은 전개를 유지하면서도, 웹툰 매체에 맞춘 연출과 세밀한 인물 묘사를 더해 호응을 얻었다.

최근 웹툰·웹소설 IP가 드라마로 제작되고, 영상 콘텐츠의 인기가 다시 원작 웹툰과 웹소설의 소비 증가로 이어지는 사례가 늘고 있다. ‘로또 1등도 출근합니다’ 역시 웹툰 시즌 3 복귀와 드라마 방영을 계기로 IP 전반의 시너지 효과를 낼 수 있을지 주목된다.

웹툰 제작사 재담미디어는 “웹툰 시즌 3와 드라마 방영을 통해 더 많은 대중에게 ‘로또 1등도 출근합니다’의 IP 가치를 알릴 수 있게 돼 기쁘다”며 “새 시즌과 드라마가 만들어낼 흥행 시너지, IP의 지속적인 확장을 기대해 달라”고 밝혔다.

‘로또 1등도 출근합니다’는 네이버웹툰과 네이버시리즈에서 감상할 수 있다. 일본에서 연재 중이며, 9월에는 미국·프랑스·태국·대만 등 글로벌 플랫폼에도 선보일 예정이다.

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