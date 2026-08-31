울산 동네 PC방 단속했더니…전국 2133곳 잇는 ‘1200억 도박망’ 나왔다

정상적인 원단회사와 인테리어 업체를 운영하는 척 뒤로는 1200억원대 불법 도박사이트를 전국 성인PC방에 공급해 온 불법 도박 조직이 경찰에 붙잡혔다.

원단회사와 인테리어 업체를 운영하는 척 1200억원대 불법 도박사이트를 전국 성인PC방에 공급해 온 불법 도박 조직이 경찰에 붙잡혔다. 사진은 기사 이해를 돕기위해 AI(인공지능)을 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

울산경찰청은 게임산업진흥에 관한 법률 위반과 도박공간개설 혐의로 도박사이트 조직원 등 15명을 검거해 이 가운데 9명을 구속했다고 31일 밝혔다.

이들은 지난해 12월부터 올해 5월까지 베트남 호치민에 불법 도박사이트 서버와 콜센터를 두고 운영하면서 국내 성인 PC방 2133곳에 슬롯·바카라 등 도박사이트를 공급·관리한 혐의를 받고 있다.

도박 이용자들은 동네 성인PC방을 찾는 것만으로 판돈을 걸고 도박을 할 수 있었다. 현금을 주고 게임 포인트를 받아 도박을 한 뒤 남은 돈을 다시 현금으로 바꿨다. 1포인트당 1원으로 거래됐다. 이 같은 방식으로 6개월여간 이 불법 도박사이트에서 거래된 판돈은 1200억원으로 확인됐다.

범죄 조직원들이 주고 받은 메시지. 울산경찰청 제공

조직원들은 겉으론 정상적인 사업가, 회사원, 자영업자로 가장했다. 도박사이트 운영자인 50대 A씨는 서울에서 원단회사를 운영하고 있었다. 인테리어 사무실로 위장한 지역총판도 있었다. 이들은 가족, 친구, 직장동료들을 범죄에 가담시켰다. A씨는 회사 직원들을 불법 도박 조직으로 끌어들였다. 부녀가 함께 성인 PC방을 운영했고, 총판 공범 2명은 동창인 것으로 조사됐다.

울산경찰청이 검거한 불법 도박사이트 운영 조직도. 울산경찰청 제공

도박 조직은 회사처럼 운영됐다. 운영자와 총괄이사, 국내 영업총판, 개발자, 해외콜센터, 하부매장 등으로 역할을 분담했다. 해외콜센터는 24시간 3교대로 운영하며 고객응대, 충전·환전 관리 등을 맡았다. 하부매장은 지인을 이용한 다단계 방식으로 점차 그 수를 늘려 2100여개로 확장했다.

이들 조직에 대한 수사는 울산 중구의 한 동네 성인PC방의 불법 환전 단속에서 시작됐다. 경찰은 하부매장에서 도박사이트 운영조직의 지역 총판과 개발자, 운영자까지 추적해 붙잡았다. 불법 도박사이트는 하부 조직이 적발되면 사이트명과 화면 등을 바꿔 영업을 이어가는데, 경찰은 이들 조직이 기존 사이트를 폐쇄하고 새로운 도박사이트를 준비하던 단계에서 개발자와 총책을 검거했다. 경찰 관계자는 “대형 도박사이트의 운영 기반 자체를 차단했다는 데 의미가 있다”라면서 “하부조직에 대한 수사도 계속 이어갈 예정으로, 검거인원은 더 늘어나게 될 것”이라고 설명했다.

불법 도박사이트 운영자의 서울 원단회사의 모습. 울산경찰청 제공

경찰은 수사과정에서 현금 3900만원과 휴대전화 25대, 컴퓨터 43대, 사이트 개발용 노트북 등을 압수했다. 또 32억6200여만원 상당의 범죄수익에 대해 추징보전을 신청했다. 또 도주한 해외조직원 1명에 대해 국제공조를 통해 추적하고 있다. 경찰 관계자는 “불법 도박은 개인의 일탈을 넘어 가정경제를 위협하고 각종 2차 범죄, 범죄조직의 자금원으로 이어지는 사회문제”라면서 “불법 PC방과 이를 기반으로 한 도박유통망을 뿌리 뽑을 때까지 단속과 수사의 끈을 놓지 않겠다”고 말했다.

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